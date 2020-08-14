Tüm dünya bu kavunun peşinde

Bir y\u0131l\u0131n eme\u011finin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 alacaklar\u0131 g\u00fcn\u00fc sab\u0131rs\u0131zl\u0131kla bekleyen kavun \u00fcreticileri tarladan sofraya kavunun yolculuk hikayesini \u0130hlas Haber Ajans\u0131'na anlatt\u0131.,Bal\u0131kesir'den Tekirda\u011f'a, Bursa'dan Afyonkarahisar'a kadar bir\u00e7ok kavun t\u00fcccar\u0131n\u0131n mahallelerine gelerek kavun almak i\u00e7in pazarl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00c7omlulu kavun \u00fcreticileri, son 6 y\u0131ld\u0131r geleneksel hale gelen Ye\u015fil \u00c7omlu Kavun Festivali'nin ise bu y\u0131l korona vir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda yap\u0131lmamas\u0131n\u0131n \u00fcz\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc ya\u015f\u0131yor.,Kavun \u00fcreticileri "Kimi vatanda\u015f\u0131m\u0131z sab\u0131rs\u0131z davran\u0131yor daha olmadan kavunlar\u0131 kopar\u0131yor ama beyaz kavun dedi\u011fimiz kavun cinsimiz 2-2,5 TL fiyata sat\u0131l\u0131yor. Civardaki k\u00f6y ve il\u00e7elerden gelip kavun al\u0131yorlar. Bu sene hava \u015fartlar\u0131ndan dolay\u0131 kavunlar \u00e7ok b\u00fcy\u00fcmedi. Yer yer \u00e7atlamalar meydana geldi mahsulde. Mahsul\u00fcn y\u00fczde 30'u tarlada kald\u0131" derken, Ye\u015fil \u00c7omlu Mahalle Muhtar\u0131 Mustafa Can Toros ise kavun diyar\u0131 \u00c7omlu'yu ve mahsul\u00fcn bu y\u0131lki durumunu anlatt\u0131.,Mahalle muhtar\u0131 Can Toros, "Bu y\u0131l sezonumuzu a\u00e7t\u0131k hay\u0131rl\u0131s\u0131 ile. Kavunlar\u0131m\u0131z yeti\u015fmek \u00fczere. Kavunlar\u0131m\u0131z\u0131n en \u00f6nemli \u00f6zelli\u011fi susuz yeti\u015fmesi. Y\u00f6remizde sulama imkan\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in b\u00fct\u00fcn kavunlar\u0131m\u0131z susuzdur." ,"Allah ne verdiyse O'nun rahmetiyle yeti\u015fen bir kavundur. Lezzetli bir kavundur. \u00dcreticilerimiz canla ba\u015fla \u00fcr\u00fcnlerini yeti\u015ftirdi. \u0130stanbul, Bursa, Eski\u015fehir gibi illerden gelen t\u00fcccarlarla el s\u0131k\u0131\u015f\u0131p de\u011ferinde kavunlar\u0131n\u0131 satmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Allah herkese i\u015f rastl\u0131\u011f\u0131 versin. Bug\u00fcne kadar 6 kez Kavun Festivali oldu. Bu y\u0131l 7'ncisi olacakt\u0131 ama korona vir\u00fcs nedeniyle yapamayaca\u011f\u0131z. Biz yeteri kadar kavunumuzu tan\u0131tt\u0131k. Art\u0131k \u00f6yle bir duruma geldi ki bizden kavun \u00e7ekirde\u011fi almaya gelen vatanda\u015flar var. Ye\u015fil \u00c7omlu kavununu tarlalar\u0131na ekmek isteyen vatanda\u015flar gelip bizden \u00e7ekirde\u011fini talep ediyor. Manisa'dan, K\u0131rka\u011fa\u00e7'tan \u00e7ekirdek talebi var. Biz kendi \u00fcretti\u011fimiz \u00e7ekirde\u011fi kullanarak \u00fcretim yap\u0131yoruz. G\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131 ile kavunlar\u0131m\u0131z\u0131 t\u00fcketebilirsiniz" dedi.\r\n\r\n,\u0130yi kavun, tad\u0131na, boyutuna g\u00f6re de\u011fi\u015fir\r\nHer y\u0131l May\u0131s ay\u0131 ba\u015f\u0131nda ekimine ba\u015flanan \u00c7omlu susuz kavununun A\u011fustos ortas\u0131nda toplanmaya ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Eyl\u00fcl sonunda s\u00fcrecin sona erdi\u011fini belirten kavun \u00fcreticileri, iyi kavunun tad\u0131na, boyutuna g\u00f6re de\u011fi\u015fti\u011fini, beyaz kavun olarak belirtilen kavunun \u00fczerinde sar\u0131 lekeler olu\u015ftu\u011funda olgunla\u015fmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve komple sar\u0131 renge b\u00fcr\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcnde ise kopart\u0131larak yenecek k\u0131vama geldi\u011fini ifade ettiler.,Band\u0131rma'n\u0131n kavunu ile me\u015fhur mahallesi Ye\u015fil \u00c7omlu'da hasat zaman\u0131 yakla\u015ft\u0131k\u00e7a tatl\u0131 bir heyecan ba\u015fl\u0131yor.