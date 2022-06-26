Tüm dünyanın gözü bu toplantıda olacak: İşte Erdoğan’ın NATO Zirvesi'nde gündeme getireceği 6 konu

Tüm dünya gözünü 28-30 Haziran tarihleri arasında Madrid’de yapılacak olan NATO Zirvesi’ne çevrildi. 30 ülke liderinin katılacağı zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katılacak. Erdoğan’ın kritik zirvede 6 önemli başlığa değineceği öğrenildi. Bunlardan bazıları İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya – Ukrayna savaşı, Yunanistan ile yaşanan adalar sorunu, Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan operasyon ve küresel ekonomi konuları.