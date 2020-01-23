Tüm dünyayı korkutan ölümcül virüs nasıl ortaya çıktı? Bomba iddia!

D\u00fcnya, yeni bir hastal\u0131k tehdidiyle u\u011fra\u015f\u0131yor. \u00c7in'de g\u00f6r\u00fclen koronavir\u00fcs nedeniyle, bug\u00fcne kadar 17 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Vir\u00fcs, \u00c7in'in Vuhan kentinde g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,\u015eEH\u0130R KARANT\u0130NAYA ALINDI\r\nYetkililer 9 milyon n\u00fcfusa sahip \u015fehirdeki vatanda\u015flara, kentten ayr\u0131lmamalar\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulunarak, havaalan\u0131 ve tren istasyonlar\u0131n\u0131n giden yolculara kapal\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.,Koronavir\u00fcs i\u00e7in \u00f6yle bir \u015f\u00fcphe ortaya at\u0131ld\u0131 ki. Duyanlar kulaklar\u0131na inanam\u0131yor!,Otob\u00fcs, metro, feribot ve uzun mesafeli toplu ula\u015f\u0131m\u0131n, bug\u00fcn yerel saatle 10.00'dan itibaren ask\u0131ya al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 duyuruldu.,G\u00d6ZLER YARASA \u00c7ORBASININ \u00dcZER\u0130NDE\r\nKoronavir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lma nedeni hen\u00fcz net olarak bilinmemekle birlikte, hayvanlardan insanlara ge\u00e7ti\u011fi tahmin ediliyor. ,\u00c7inlilerin t\u00fcketti\u011fi yarasa \u00e7orbas\u0131 ise vir\u00fcs\u00fcn insan v\u00fccudan ge\u00e7mesinde ba\u015f \u015f\u00fcpheli olarak de\u011ferlendiriliyor.