Tüm işveren ve işçileri ilgilendiriyor... Yargıtay son noktayı koydu!

Bir restoranda garson olarak \u00e7al\u0131\u015fan gen\u00e7, i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,\u0130\u015f Mahkemesi'nin yolunu tutan ma\u011fdur garson, i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin daval\u0131 i\u015fveren taraf\u0131ndan hakl\u0131 bir sebep olmadan feshedildi\u011fini ileri s\u00fcrerek, ihbar tazminat\u0131 ile birlikte bir k\u0131s\u0131m i\u015f\u00e7ilik alacaklar\u0131n\u0131n h\u00fck\u00fcm alt\u0131na al\u0131nmas\u0131n\u0131 talep etti. ,Mahkemede ifade veren restoran i\u015fletmecisi, davan\u0131n reddine karar verilmesini istedi. Taraflar\u0131 dinleyen mahkeme, davan\u0131n k\u0131smen kabul\u00fcne karar verdi.\r\n,Karar\u0131 daval\u0131 i\u015fletmeci temyiz etti. Devreye giren Yarg\u0131tay 22. Hukuk Dairesi, 4857 say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu'nda '\u00fccretin'; 'bir kimseye bir i\u015f kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda i\u015fveren veya \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ki\u015filer taraf\u0131ndan sa\u011flanan ve para ile \u00f6denen tutar olarak' tan\u0131mland\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti. ,Kararda; \u00fccreti \u00f6denmeyen i\u015f\u00e7inin, bu \u00fccretini i\u015fverenden dava ya da icra takibi gibi yasal yollardan talep etmesi m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu gibi, \u00fccreti \u00f6deninceye kadar i\u015f g\u00f6rme edimini yerine getirmekten ka\u00e7\u0131nmas\u0131 da m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu hat\u0131rlat\u0131ld\u0131., \u0130\u015fverenle \u00e7eki\u015fme i\u00e7ine girmek isteyen i\u015f\u00e7inin hakl\u0131 nedene dayanarak i\u015f s\u00f6zle\u015fmesini feshetme hakk\u0131n\u0131n da bulundu\u011funun vurguland\u0131\u011f\u0131 kararda \u015f\u00f6yle denildi:\r\n"\u00dccretin hi\u00e7 ya da bir k\u0131sm\u0131n\u0131n \u00f6denmemi\u015f olmas\u0131 bu konuda \u00f6nem ta\u015f\u0131maz. ,Ancak, \u00fccretin \u00f6denmedi\u011finden s\u00f6z edilebilmesi i\u00e7in \u00fccret \u00f6deme d\u00f6neminin gelmi\u015f olmas\u0131 ve i\u015f\u00e7inin bu \u00fccrete hak kazanm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekir. ,\u00dccretin \u00f6dendi\u011finin ispat\u0131 i\u015fverene aittir. Bu konuda i\u015f\u00e7inin imzas\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan bir \u00f6deme belgesi yeterli ise de, para borcu olan \u00fccretin \u00f6dendi\u011finin tan\u0131kla ispat\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir."\r\n,Yarg\u0131tay, davac\u0131n\u0131n talebinin eksik \u00fccret \u00f6denmesine ili\u015fkin olmas\u0131na kar\u015f\u0131n; mahkemece son iki ayl\u0131k \u00fccretin \u00f6denmemesine dair de\u011ferlendirme yap\u0131lmas\u0131 ve davac\u0131n\u0131n talebi olmayan son iki ayl\u0131k \u00fccret alaca\u011f\u0131n\u0131n kabul\u00fcne karar verilmesini yasaya ayk\u0131r\u0131 buldu. Mahkeme karar\u0131n\u0131n oy birli\u011fi ile bozulmas\u0131na h\u00fckmedildi.