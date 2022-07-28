HOLLANDA ONU KONUŞUYOR

"Aniden geli\u015fti. Elinde sat\u0131r oldu\u011funu fark etmedim. \u00d6l\u00fcm akl\u0131ma gelmedi" dedi. Soyguncunun bir an \u00f6nce yakalanmas\u0131n\u0131 istedi\u011fini belirtti.,.,Deventer kentinde ya\u015fayan 48 ya\u015f\u0131ndaki Latife Peker, temizlik yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada f\u0131r\u0131na giren sat\u0131rl\u0131 soyguncuyu toz bezi ile kovalad\u0131.,Hollanda Konyal\u0131 Latife Peker\u2019i konu\u015fuyor. ,Latife Peker, kasadaki paray\u0131 \u00e7almaya \u00e7al\u0131\u015fan sat\u0131rl\u0131 soyguncuyu temizlik malzemesi \u015fi\u015fesiyle d\u00f6verek uzakla\u015ft\u0131rd\u0131.,O\u011flunun d\u00fckkan\u0131na giren soyguncuya toz bezi ile m\u00fcdahale eden T\u00fcrk anne Hollanda bas\u0131n\u0131nda geni\u015f yank\u0131 buldu.,\u00dc\u00e7 \u00e7ocuk annesi olan Konyal\u0131 anne yapt\u0131\u011f\u0131 hareketle \u00fclkede "Cesur Anne" olarak ilan edildi. Latife Peker, ya\u015fanan olay konusunda polisin geni\u015f \u00e7apl\u0131 soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u00dc\u00e7 \u00e7ocuk annesi Peker ya\u015fananlar\u0131 anlatt\u0131, \u201c\u0130\u00e7eriye giren biri kasaya y\u00f6neldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjan\u0131 vard\u0131. Bez ile hamle yapt\u0131ktan sonra bo\u011fu\u015fmaya ba\u015flad\u0131m. O s\u0131rada i\u00e7eriye bir m\u00fc\u015fteri girdi. Onu da g\u00f6r\u00fcnce ka\u00e7maya ba\u015flad\u0131. "