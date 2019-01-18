Turabi bombayı patlattı! Geri dönüyor

Turabi \u00c7amk\u0131ran, Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n yap\u0131mc\u0131s\u0131 ve sunucusu oldu\u011fu 'Survivor' yar\u0131\u015fmas\u0131na \u00fc\u00e7 kez kat\u0131l\u0131p iki kez \u015fampiyon olmay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131.,Yar\u0131\u015fmadaki \u00fcst d\u00fczey performans\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra di\u011fer yara\u0131\u015fmac\u0131larla s\u0131k s\u0131k tart\u0131\u015fma ya\u015famas\u0131yla g\u00fcndemden d\u00fc\u015fmeyen Turabi \u00c7amk\u0131ran'dan haber var.,Survivor Turabi, sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 video ve foto\u011fraflar ile sevenlerine m\u00fcjdeyi verdi.,Fenomen yar\u0131\u015fmac\u0131, ABD'de yay\u0131n yapan MTV kanal\u0131n\u0131n \u00fcnl\u00fc program\u0131 'The Challenge'a kat\u0131lacak. ,Turabi, instagram'dan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Amerika\u2019n\u0131n en \u00fcnl\u00fc, en zor ve en \u00e7ok kazand\u0131ran yar\u0131\u015fmas\u0131 olan The Callenge 'War of the Worlds' yar\u0131\u015fmas\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019yi temsil edice\u011fim. Amerika\u2019n\u0131n MTV kanal\u0131nda. Umar\u0131m sizi gururland\u0131r\u0131r\u0131m" ifadelerini kulland\u0131.,'War of the Worlds' (D\u00fcnyalar Sava\u015f\u0131) alt ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla d\u00fczenlenecek yar\u0131\u015fmada, 34 ki\u015fi 1 milyon dolarl\u0131k \u00f6d\u00fcl i\u00e7in k\u0131yas\u0131ya bir m\u00fccadeleye giri\u015fecek.,Uyu\u015fturucunun etkisiyle ba\u011f\u0131r\u0131p \u00e7a\u011f\u0131ran ki\u015fi, kabin ekibi taraf\u0131ndan sakinle\u015ftirilemeyince Turabi devreye girmi\u015fti. Survivor Turabi, etrafa sald\u0131ran adam\u0131 kollar\u0131ndan battaniyeyle ba\u011flayarak durdurmu\u015ftu.,31 ya\u015f\u0131ndaki \u00fcnl\u00fc isim, ge\u00e7ti\u011fimiz ay Afrika u\u00e7a\u011f\u0131nda olay \u00e7\u0131karan bir yolcuya m\u00fcdahale etmi\u015fti.