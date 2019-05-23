Turabi Çamkıran yine şampiyon oldu! Kazandığı miktar dudak uçuklattı

Daha \u00f6nce Survivor yar\u0131\u015fmas\u0131yla ad\u0131n\u0131 duyuran Turabi \u00c7amk\u0131ran bu kez d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 \u00fclkelerinden yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n oldu\u011fu 'D\u00fcnya Sava\u015f\u0131' program\u0131nda da \u015fampiyon oldu.\r\n,B\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcl 750 bin dolar\u0131 kazanan \u00c7amk\u0131ran, duygular\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131;\r\n,Bir\u00e7ok \u00fclkenin yar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 D\u00fcnyalar Sava\u015f\u0131nda T\u00fcrkiye ad\u0131na sava\u015f\u0131 ben kazand\u0131m ve \u015fampiyon oldum. Benim i\u00e7in yar\u0131\u015ftan \u00e7ok bir onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna T\u00fcrkiye bayra\u011f\u0131n\u0131 tak\u0131nca y\u00fck\u00fc a\u011f\u0131r oluyor\r\n,Bu y\u00fck alt\u0131nda ezilmedi\u011fim i\u00e7in \u00e7ok mutluyum. Bu yar\u0131\u015fa sunulmam\u0131n en b\u00fcy\u00fck nedeni 2 \u015fampiyonlu\u011fumun olmas\u0131d\u0131r. Bu y\u00fczden bana 3 projesinde yer veren a\u011fabeyim Acun Il\u0131cal\u0131'ya ve beni hi\u00e7bir zaman yaln\u0131z b\u0131rakmayan siz sevenlerime \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim.\r\n,Ayr\u0131ca Acun abi bir iddiam\u0131z vard\u0131; \u201c3. defa \u015fampiyon olamazs\u0131n\u201d demi\u015ftin. Survivor'da beni sa\u011fl\u0131\u011f\u0131mdan dolay\u0131 geri \u00e7ekti\u011fin i\u00e7in o zaman ki d\u00f6nem ge\u00e7ersiz olmu\u015ftur.\r\n,Ki iyi ki de oynatmad\u0131n belki de daha k\u00f6t\u00fc olacakt\u0131m ve bu projede yer alamayacakt\u0131m. Ben de sana daha b\u00fcy\u00fck bir 3. \u015fampiyonlukla d\u00f6n\u00fcyorum. Bence iddiay\u0131 ben kazand\u0131m. Yine de b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcm olarak karar senin.\r\n,.