Turistler bu kebabı tatmadan Denizli’den ayrılmıyor

\u0130\u015fletme sahibi Sad\u0131k G\u00f6\u00e7eno\u011flu ise helal kesim ile birlikte m\u00fc\u015fteri memnuniyetine b\u00fcy\u00fck \u00f6nem verdiklerini ifade etti. Fiyatlar\u0131n standart oldu\u011funu an\u0131msatan G\u00f6\u00e7eno\u011flu s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:,Y\u0131llar\u0131n getirdi\u011fi gelene\u011fi birikim ve tecr\u00fcbesi ile bulu\u015fturan ustalar\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 kebap damaklarda tad\u0131na doyum olmaz bir lezzet b\u0131rak\u0131yor.,Kebaba Denizlilerin g\u00f6sterdi\u011fi ilginin yan\u0131nda \u015fehir d\u0131\u015f\u0131ndan gelenlerin, \u00f6zellikle turistlerin de ilgisi az\u0131msanmayacak kadar b\u00fcy\u00fck. Kebab\u0131n tad\u0131na bir kez bakanlar \u00e7o\u011fu zaman bu lezzeti tatmak i\u00e7in \u015fehir d\u0131\u015f\u0131ndan geliyor.,G\u00f6\u00e7eno\u011flu, a\u011fabeyi Dursun G\u00f6\u00e7eno\u011flu\u2019nun tand\u0131r kebab\u0131n\u0131 d\u00fcnyada tan\u0131tt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00f6zellikle uzak Asya \u00fclkelerinde kebaba olan ilgiyi att\u0131rmak i\u00e7in seminerler verdi\u011fini s\u00f6yledi. ,Kebap sayesinde kent ve \u00fclke ekonomisine d\u00f6viz girdisi sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 da dile getiren G\u00f6\u00e7eno\u011flu, \u201cA\u011fabeyim \u00c7in, Tayvan, Pekin, \u015eangay buralarda Denizli kebab\u0131n\u0131 tan\u0131t\u0131p seminerler d\u00fczenledi. Denizli kebab\u0131n\u0131n k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fc el ile yenildi\u011fini \u00f6zellikle burada kesinlikle \u00e7atal b\u0131\u00e7ak kullan\u0131lmaz. Oralarda seminerler d\u00fczenleyerek oralardan buralara turist ak\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131k. T\u00fcrkiye ekonomisi faydalan\u0131yor biz kebap\u00e7\u0131 olarak faydalan\u0131yoruz, otelci faydalan\u0131yor, al\u0131\u015fveri\u015f merkezleri faydalan\u0131yor. Tabi bu \u00f6nemli bir \u015fey d\u00f6viz ak\u0131m\u0131 oluyor. \u00c7in, Rus, K\u0131rg\u0131z, Arap her \u00fclkeden gelen misafirlerimiz oluyor titizlikle a\u011f\u0131rlamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Yakla\u015f\u0131k altm\u0131\u015f yetmi\u015f y\u0131ll\u0131k bir gelenek\u201d diye konu\u015ftu.,Denizli\u2019nin en me\u015fhur lezzeti olan tand\u0131r kebab\u0131n\u0131 yapmak i\u00e7in ustalar sabah\u0131n erken saatlerinde ta\u015f f\u0131r\u0131nlar\u0131n ba\u015f\u0131na ge\u00e7iyor.,\u00c7aprak, \u201cBen bu mesle\u011fe 98 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131m. \u00c7ocuklu\u011fumdan bu yana bu mesle\u011fin i\u00e7indeyim. Sabah 07.30\u2019da f\u0131r\u0131n\u0131m\u0131z\u0131 yakar\u0131z. Saat 09.30 gibi de etlerimizi i\u00e7eriye atar\u0131z. En erken \u00e7\u0131kan et 13.30 saatte \u00e7\u0131kar o da kaburgad\u0131r. Ard\u0131ndan \u00f6n kol, b\u00f6brek yata\u011f\u0131 ve kol \u00fcst\u00fc \u00e7\u0131kar. Kuzunun arka budunu atmay\u0131z o biraz daha ya\u011fs\u0131zd\u0131r ve ya\u011fs\u0131z oldu\u011fu i\u00e7in biraz k\u0131z d\u00fc\u015fer onu atmay\u0131z. Kol \u00fcst\u00fc, \u00f6n kol, b\u00f6brek yata\u011f\u0131 ve kaburgas\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z par\u00e7alardand\u0131r. Denizliye \u00f6zel bir yemektir. \u00c7atal b\u0131\u00e7ak kullan\u0131lmaz el ile yenir ve hafif ya\u011fl\u0131 yenmesi daha g\u00fczeldir\u201d diye konu\u015ftu.,Denizli\u2019deki \u00fcn\u00fc ustalardan \u0130smail \u00c7aprak, tand\u0131r kebab\u0131n\u0131n yap\u0131m\u0131n\u0131 ve servisini \u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) muhabirine anlatt\u0131. 22 y\u0131ld\u0131r tand\u0131r kebab\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden \u00c7aprak, kebab\u0131n etinin \u00f6zel olarak haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131, as\u0131l lezzetin buradan geldi\u011fine dikkat \u00e7ekti.,\u00d6te yandan, \u00c7in\u2019den gelen turistler ise ilk defa denedikleri tand\u0131r kebab\u0131n\u0131 bir daha geldiklerinde tekrar deneyeceklerini ve yak\u0131nlar\u0131na \u00f6nereceklerini de s\u00f6yledi.,\u0130lk i\u015f olarak f\u0131r\u0131nlar\u0131n\u0131 harlayan ustalar, \u00f6nceden haz\u0131rlanan kuzu etlerini \u00f6zel \u015fi\u015flere dizmeye ba\u015fl\u0131yor. Tand\u0131r kebab\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck \u00f6zelli\u011fi ise \u00e7atal ve b\u0131\u00e7ak kullan\u0131lmadan t\u00fcketilmesi.,Travertenleri ile \u00fcnl\u00fc beyaz cennet Pamukkale\u2019ye d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan gelen turistler de dilden dile dola\u015fan bu lezzeti tatmadan kentten ayr\u0131lm\u0131yor.,\u201cKuzunun yakla\u015f\u0131k 20-22 kilo olmas\u0131 gerek. Kuzu b\u00fcy\u00fck oldu\u011fu zaman kas yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in etin lezzeti d\u00fc\u015fer ama kuzu taze oldu\u011fu zaman lezzeti artar. En \u00e7ok dikkat etti\u011fimiz konular, helal kesim ve kuzunun k\u00fc\u00e7\u00fck olmas\u0131. Di\u011fer arkada\u015flar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan da ayn\u0131 \u00f6zellikte ayn\u0131 lezzet yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ayn\u0131 lezzeti onlarda da bulabilirsiniz. M\u00fc\u015fteri al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131d\u0131r, m\u00fc\u015fteri aya\u011f\u0131 nereye al\u0131\u015ft\u0131ysa oraya gider. Burada dikkat etti\u011fimiz en \u00f6nemli konulardan biri de m\u00fc\u015fteri memnuniyetine dikkat ediyoruz fiyatlar\u0131m\u0131z zaten standartt\u0131r onun i\u00e7in bir sorun ya\u015fam\u0131yoruz. Titizli\u011fe, temizli\u011fe dikkat ediyoruz ve memnun etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz.\u201d