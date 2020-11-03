50. Azorlar

Hemen ard\u0131ndan Faroe Adalar\u0131 geliyor. T\u00fcrkiye de 50 ki\u015filik listeye iki yerle birden girdi. Pamukkale 14., Kapadokya 30. s\u0131rada yer ald\u0131. ,20. Mostar-Bosna Hersek,14. Pamukkale-T\u00fcrkiye,13. Lauterbrunnen-\u0130svi\u00e7re ,12. Uluru-Avustralya,11. Moher Falezleri-\u0130rlanda,10. Kyoto-Japonya,9. \u0130sko\u00e7ya Yaylalar\u0131,8. Palawan-Filipinler,7. Banff Ulusal Park\u0131-Kanada,6. B\u00fcy\u00fck Set Resifi-Avustralya,5. Bled G\u00f6l\u00fc-Slovenya,4. Li Nehri-\u00c7in,3. Grand Teton Ulusal Park\u0131-ABD,2. Faroe Adalar\u0131,1. Torres Del Paine Mill\u00ee Park\u0131-\u015eili,Big 7 Travel isimli turizm kurulu\u015fu, 1,5 milyon ki\u015finin fikrini alarak d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel 50 yerini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Pinterest ve Instagram\u2019da en be\u011fenilen foto\u011fraflardan da faydalanan kurulu\u015fun listesinin ilk s\u0131ras\u0131nda \u015eili\u2019deki Torres del Paine Milli Park\u0131 var.