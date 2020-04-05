Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısı ve ilacında ilk adım atıldı

\u00dcniversitenin resmi Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Prof. Dr. Aykut \u00d6zkul'un \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ili\u015fkin bilgi verildi.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada, "\u00dcniversitemiz Biyoteknoloji Enstit\u00fcs\u00fc M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. Aykut \u00d6zkul, koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 (Covid-19) serum, a\u015f\u0131 ve ila\u00e7 \u00fcretmenin ilk ad\u0131m\u0131 olan SARS-COV-2 vir\u00fcs\u00fcn\u00fc izole etmeyi ba\u015fard\u0131." ifadesi kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ankara \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Erkan \u0130bi\u015f de Twitter hesab\u0131ndan, "Arkada\u015flar\u0131m\u0131 kutluyorum inan\u0131yorum ki devam\u0131 da var, dahas\u0131 da olacak." de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.\r\n\r\n,Prof. Dr. Aykut \u00d6zkul, koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 (corona vir\u00fcs\u00fc) serum, a\u015f\u0131 ve ila\u00e7 \u00fcretmenin ilk ad\u0131m\u0131 olan SARS-COV-2 vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn izolasyonunu ba\u015fard\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Ankara \u00dcniversitesindeki \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n Biyoteknoloji Enstit\u00fcs\u00fc ile Veteriner Fak\u00fcltesi Viroloji Laboratuvarlar\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.,.