Türk çift Alaska'da küresel ısınmayı görüntüledi

Denali ve Kenai Fyorda Milli Park\u0131\u2019n\u0131n muhte\u015fem g\u00fczelli\u011fini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen \u00e7ift, unutulmaz anlar ya\u015fad\u0131. T\u00fcrk \u00e7ift, milli parklar\u0131n do\u011fal g\u00fczelliklerini havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemeyi ihmal etmedi.,Her y\u0131l binlerce turistin u\u011frak noktas\u0131 haline gelen Alaska\u2019n\u0131n muhte\u015fem do\u011fas\u0131n\u0131 Tansel A\u00e7\u0131kal\u0131nl\u0131 ile e\u015fi Damla A\u00e7\u0131kal\u0131nl\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi. ,Her y\u0131l binlerce turiste ev sahipli\u011fi yapan Alaska\u2019da k\u00fcresel \u0131s\u0131nmay\u0131 T\u00fcrk \u00e7ift g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.,T\u00fcrk \u00e7ift k\u0131zlar\u0131 Ela A\u00e7\u0131kal\u0131nl\u0131 ile birlikte Alaska\u2019da k\u00fcresel \u0131s\u0131nmaya da canl\u0131 tan\u0131k oldu. Anchorage, Seward, Whittier \u015fehirlerinin do\u011fal g\u00fczelliklerini kaydeden Tansel A\u00e7\u0131kal\u0131nl\u0131 ve Damla A\u00e7\u0131kal\u0131nl\u0131, Matanuska Buzulu \u00fczerinde gezinti yapt\u0131. ,T\u00fcrk \u00e7ift, buzullar\u0131n k\u00fcresel \u0131s\u0131nma sebebiyle erimesine de \u015fahit oldu. Volkanik yap\u0131lar\u0131n aras\u0131nda gezen \u00e7ift, o anlar\u0131 \u0130hlas Haber Ajans\u0131 ile payla\u015ft\u0131.,Alaska\u2019n\u0131n muhte\u015fem do\u011fas\u0131 ile kendilerini \u00e7ok etkiledi\u011fini ifade eden Tansel A\u00e7\u0131kal\u0131nl\u0131, \u201cYakla\u015f\u0131k 5 g\u00fcn ge\u00e7irdik. Ola\u011fan\u00fcst\u00fc \u015feylerle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. Y\u00fcz binlerce buzul, binlerce nehir bar\u0131nd\u0131ran Alaska ender yerlerden birisi. \u0130nan\u0131lmaz hayvanlar g\u00f6rd\u00fck\u201d dedi.,K\u00fcresel \u0131s\u0131nmaya da \u015fahit olduk ama buzullar\u0131n \u00fczerinde y\u00fcr\u00fcmek inan\u0131lmaz keyifliydi\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,.,KAYNAK: \u0130HA,Damla A\u00e7\u0131kal\u0131nl\u0131 ise, \u201cKuzey \u0131\u015f\u0131klar\u0131n\u0131n herkes Norve\u00e7\u2019te g\u00f6r\u00fclece\u011fini zanneder ama asl\u0131nda onun yeri Alaska. Alaska\u2019ya direkt u\u00e7u\u015f yok. 17-18 saat yol \u00e7ektik ama buna de\u011fer.