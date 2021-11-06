Türk futbolunda görülmemiş olay! Hakemin hatası tarihe geçti

HAKAN KUTLU: FUTBOL HATALAR OYUNUDUR\r\n\r\nTarihe ge\u00e7en olayla ilgili konu\u015fan Kas\u0131mpa\u015fa Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Hakan Kutlu ise, "Hakem kronometreyi yanl\u0131\u015f g\u00f6rm\u00fc\u015f ve ma\u00e7\u0131 erken bitirmi\u015f. Futbol hatalar oyunu, hakem de hata yapabilir. \u00c7ok tak\u0131lmamak gerekiyor. Bu t\u00fcr \u015feyler az da olsa ya\u015fanabiliyor" ifadelerini kulland\u0131. (AA\/\u0130HA),EROL BULUT: HAKEM DE HATA YAPAB\u0130L\u0130R\r\n\r\nMa\u00e7 sonu ya\u015fanan ilgin\u00e7 olaylarla ilgili yorum yapan Gaziantep Futbol Kul\u00fcb\u00fc Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Erol Bulut, "Ma\u00e7 bitti dediler i\u00e7eri girdik, sonra tekrar ba\u015flayacak dediler. Biz de \u00e7\u0131kt\u0131k ve d\u00f6rt dakika daha oynad\u0131k. Bu bir hata, bu t\u00fcr \u015feyler olabilir. Hakem de hata yapabilir. Sonu\u00e7ta olmas\u0131 gereken ne ise \u00f6yle yapmak zorunday\u0131z. Bize de \u00f6yle talimat verildi. 4 dakika yeniden oynamam\u0131z gerekiyordu sahaya \u00e7\u0131kt\u0131k ve oynad\u0131k. Bu bir hata hakem de bir insan hata olabilir" diye konu\u015ftu.,Kalyon Stad\u0131'nda Gaziantep FK ile Kas\u0131mpa\u015fa aras\u0131nda yap\u0131lan ve 2-0 ev sahibi ekibin \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcyle devam eden m\u00fcsabakan\u0131n normal s\u00fcresi sonunda hakem Halis \u00d6zkahya 9 dakikal\u0131k uzatma verdi.,Ma\u00e7 sonunda 9 dakika uzatma verilmesine ra\u011fmen \u00d6zkahya, yanl\u0131\u015fl\u0131kla 90+4'\u00fcnc\u00fc dakikada biti\u015f d\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00e7alarak m\u00fccadeleyi sonland\u0131rd\u0131.,S\u00fcper Lig'in 12'nci haftas\u0131nda T\u00fcrk futbol tarihinde bir ilk ya\u015fand\u0131.,Halis \u00d6zkahya'n\u0131n soyunma odas\u0131na giderken moralsiz oldu\u011fu g\u00f6zlendi.,SOYUNMA ODASINDAN SAHAYA D\u00d6ND\u00dcLER\r\n\r\nErken sonlanan ma\u00e7, hakemlerin karar\u0131 \u00fczerine tekrar ba\u015flat\u0131ld\u0131. Soyunma odas\u0131ndan \u00e7a\u011fr\u0131lan futbolcular 5 dakika daha oynad\u0131. Sonradan oynanan 5 dakikada gol olmad\u0131 ve ma\u00e7 Gaziantep FK'n\u0131n 2-0'l\u0131k \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcyle bir kez daha sona erdi.