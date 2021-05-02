Türk Futbolunun kadın başkanı tarihe geçti

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta Karbel Karak\u00f6pr\u00fc Belediyespor\u2019a 3-1 yenilen Ad\u0131yaman 1954 Spor, ma\u011flubiyete ra\u011fmen \u015fampiyon oldu. ,Ad\u0131yaman 1954 Spor\u2019un kad\u0131n ba\u015fkan\u0131 Cevher Erdem ise futbol tarihinde T\u00fcrkiye'nin \u015fampiyon olan ilk kad\u0131n ba\u015fkan\u0131 oldu.\r\n,\u015eanl\u0131urfa 11 Nisan Stad\u0131'nda oynanan ma\u00e7 sonras\u0131nda Ad\u0131yaman 1954 Spor \u015fampiyonluk sevinci ya\u015fad\u0131.\r\n,Ma\u00e7 sonras\u0131 gazetecilere k\u0131sa bir de\u011ferlendirmede bulunan Ad\u0131yaman 1954 Spor Kul\u00fcp Ba\u015fkan\u0131 Cevher Erdem, \u201cHer \u015fey son dakikada oldu. ,H\u00fcz\u00fcnl\u00fc bir sevin\u00e7 var, mutluluk var. ,Ben son dakika art\u0131k soyunma odas\u0131na gittim a\u011flamaya ba\u015flad\u0131m. ,Bitti dedim her \u015fey. Allah\u2019a \u015f\u00fck\u00fcr Kozan bizi sevindirdi. \u015eampiyonluk biraz daha zor oldu. ,\u015eu an ayaklar\u0131m titriyor. \u015eampiyon olduk ama inan\u0131lmaz derecede h\u00fcz\u00fcnlendim\u201d ifadelerini kulland\u0131.