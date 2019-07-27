Türk köyü iki günde dünya çapında ünlü oldu!

Ankara'ya geldi\u011finde gazetecilerin '\u00c7ank\u0131r\u0131l\u0131 m\u0131s\u0131n\u0131z?' sorusu \u00fczerine T\u00fcrk\u00e7e 'Kalfatl\u0131y\u0131m' yan\u0131t\u0131n\u0131 vermi\u015fti. Bu c\u00fcmlenin \u00fczerinden bir y\u0131l bile ge\u00e7meden ba\u015fbakan oldu.\r\n,\r\nAssociated Press (AP) haber ajans\u0131, \u0130ngiltere'nin yeni ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson'\u0131n ata topra\u011f\u0131 \u00c7ank\u0131r\u0131 Kalfat'tan bir haberi d\u00fcnyaya ge\u00e7ti.\r\n\r\n,AP'ye g\u00f6re, Boris\u2019in geldi\u011fi aile 'Sar\u0131o\u011flangiller' olarak an\u0131l\u0131yor. Ba\u015fbakan\u2019\u0131n sar\u0131 sa\u00e7lar\u0131n\u0131n T\u00fcrk k\u00f6keninden gelip gelmedi\u011fi de merak konusu.\r\n\r\n,K\u00f6yden bir\u00e7ok kareyi servis eden uluslararas\u0131 haber ajans\u0131n\u0131n g\u00f6rselleri aras\u0131nda, Kalfatl\u0131lar\u0131n Johnson'la \u00e7ekilmi\u015f bir hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 da var.\r\n\r\n,2009-2014 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Kalfat Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapan Mustafa Bal, 2012\u2019deki Londra ziyaretinde Johnson'la g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fc\u015f.\r\n\r\n,Reuters haber ajans\u0131 ise T\u00fcrkiye'deki yank\u0131lar\u0131 derledi\u011fi haberine 'T\u00fcrkler Osmanl\u0131 Torunu'nun \u0130ngiltere lideri olmas\u0131ndan memnun' ba\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 att\u0131.\r\n\r\n,Kalfat, Osmanl\u0131 Devleti\u2019nin son kabinesi Damat Ferit Pa\u015fa h\u00fck\u00fcmetinde \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 yapan ve Milli M\u00fccadele\u2019ye kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in askerler taraf\u0131ndan lin\u00e7 edilen Ali Kemal\u2019in k\u00f6y\u00fc.\r\n\r\n,55 ya\u015f\u0131ndaki \u0130ngiliz politikac\u0131 Johnson, Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'\u0131n o\u011flu. Ali Kemal'\u0131n babas\u0131 Hac\u0131 Ahmet R\u0131za Efendi, 1813'te \u00c7ank\u0131r\u0131'n\u0131n Kalfat k\u00f6y\u00fcnde do\u011fmu\u015ftu.\r\n\r\n,Ahmet R\u0131za Efendi\u2019nin do\u011fdu\u011fu ev hala k\u00f6ydeki yerini koruyor. \u015eu anda Kalfat k\u00f6y\u00fcnde Hac\u0131 Ahmet R\u0131za Efendi\u2019nin uzaktan akrabas\u0131 olan en az alt\u0131 aile var.\r\n\r\n,Onlardan biri olan Sat\u0131lm\u0131\u015f Karatekin, \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131'n\u0131n uzaktan kuzeni. "Gurur duyduk. Bir T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 ki\u015finin \u0130ngiltere\u2019ye ba\u015fbakan olmas\u0131 \u00e7ok onur verici, \u00e7ok \u00f6nemli" diyen Karatekin, \u015f\u00f6yle devam ediyor:\r\n\r\n,"K\u00f6y\u00fcm\u00fcze, dedesinin memleketine onu bekliyoruz. Babas\u0131 gelmi\u015fti buraya. K\u00f6klerine sahip \u00e7\u0131k\u0131yorlar. Boris de buraya gelirse b\u00f6re\u011fimizle h\u00f6\u015fmerim tatl\u0131m\u0131zla en g\u00fczel \u015fekilde a\u011f\u0131rlayaca\u011f\u0131z kendisini."\r\n\r\n,Muhafazakar politikac\u0131 Johnson, 2005 y\u0131l\u0131nda BBC\u2019ye verdi\u011fi r\u00f6portajda T\u00fcrk k\u00f6keniyle ilgili soruyu yan\u0131tlam\u0131\u015ft\u0131:\r\n\r\n,"Babam\u0131n dedesi T\u00fcrk't\u00fc, benim T\u00fcrk yan\u0131m zay\u0131f ama T\u00fcrkiye'yi seviyorum. Bence M\u00fcsl\u00fcman b\u00fcy\u00fck b\u00fcy\u00fckbabam, b\u00fcy\u00fck torununun D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 oldu\u011funu g\u00f6rse \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nerdi."\r\n\r\n,Gazetecilik k\u00f6kenli olan Johnson, iki d\u00f6nem Londra belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yaparak d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda tan\u0131nd\u0131. Ard\u0131ndan Theresa May\u2019in kabinesinde iki y\u0131l D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131, bitti denilen siyasi kariyerini yeniden canland\u0131rd\u0131.\r\n\r\n