Türk ordusu mu Yunan ordusu mu? Son rakamlarla fark ortaya çıktı! İşte askeri güç kıyaslaması

Yunanistan'ın attığı adımlar ve provoke edici hamleleri sonrası Ankara ile Atina hattı oldukça gerildi. Doğu Akdeniz ile başlayan gerginliğe mültecilere karşı Yunan hükümetinin sürdürdüğü tavır ve Ege adalarının silahlandırılmasına yönelik konunun gündeme taşınması eklendi, Ankara'nın sabrı taştı. Peş peşe gelen hamlelere rağmen Türkiye geri adım atmazken, uluslararası arenada haklarını korumaya kararlılıkla devam etmesi Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerini rahatsız ediyor.