BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Türk ordusu mu Yunan ordusu mu? Son rakamlarla fark ortaya çıktı! İşte askeri güç kıyaslaması

Türk ordusu mu Yunan ordusu mu? Son rakamlarla fark ortaya çıktı! İşte askeri güç kıyaslaması

Yunanistan'ın attığı adımlar ve provoke edici hamleleri sonrası Ankara ile Atina hattı oldukça gerildi. Doğu Akdeniz ile başlayan gerginliğe mültecilere karşı Yunan hükümetinin sürdürdüğü tavır ve Ege adalarının silahlandırılmasına yönelik konunun gündeme taşınması eklendi, Ankara'nın sabrı taştı. Peş peşe gelen hamlelere rağmen Türkiye geri adım atmazken, uluslararası arenada haklarını korumaya kararlılıkla devam etmesi Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerini rahatsız ediyor.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144