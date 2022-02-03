Türk savunmasında 20 kritik adım sıralandı! Teslimat için geri sayıma başlandı

Bayraktar TB3 S\u0130HA ilk u\u00e7u\u015funu yapacak.,G\u00f6kdeniz Yak\u0131n Hava Savunma Sistemi ilk kez \u0130STANBUL f\u0131rkateynine entegre edilecek.,Hava - Hava F\u00fczesi (G\u00f6ktu\u011f) Projesi kapsam\u0131nda BOZDO\u011eAN g\u00f6r\u00fc\u015f i\u00e7i f\u00fczeler ve G\u00d6KDO\u011eAN g\u00f6r\u00fc\u015f \u00f6tesi f\u00fczelerin ilk teslimatlar\u0131 yap\u0131lacak.,Jet E\u011fitim ve Hafif Taarruz U\u00e7a\u011f\u0131 H\u00dcRJET hangardan \u00e7\u0131kacak ve yer testleri ba\u015flayacak.,KARAOK f\u00fczemiz ilk kez envantere girecek.,KTJ3200 Turbojet motorunu art\u0131k teslim edece\u011fiz.,M60T tanklar\u0131ndaki at\u0131\u015f kontrol sistemlerinin yerli ve milli Volkan-M sistemiyle yenilenmesine ba\u015flayaca\u011f\u0131z.,Mini \u0130HA-D sistemleri ve m\u00fchimmat b\u0131rakan mini \u0130HA BOYGA'lar ilk kez kullan\u0131ma girecek.,Modernize edilmi\u015f ve insans\u0131z silah kulesi entegre edilmi\u015f ilk Z\u0131rhl\u0131 Muharebe Arac\u0131-ZMA'y\u0131 teslim edece\u011fiz.,\u00d6zg\u00fcn helikopterimiz G\u00d6KBEY'in ilk teslimatlar\u0131n\u0131 Jandarma Genel Komutanl\u0131\u011f\u0131na ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz.,PARS 6x6 May\u0131na Kar\u015f\u0131 Korumal\u0131 Ara\u00e7lar\u0131n ve Z\u0131rhl\u0131 Amfibi H\u00fccum Arac\u0131 ZAHA'n\u0131n ilk teslimat\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131z.,Son A400M u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n teslimat\u0131 yap\u0131larak 10 u\u00e7akl\u0131k A400M filomuz tamamlanacak.,SUNGUR Portatif Hava Savunma F\u00fczelerinin ilk teslimatlar\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz.