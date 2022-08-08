Türk SİHA'ları yeniden manşette: 'Erken zaferin mimarı' bu kez Rusya'nın radarında

Türk SİHA'ları yeniden dünya medyasının manşetlerini süslüyor. Bugüne kadar gösterdiği başarılı performans ile birçok ülkeye ihraç edilen Türk SİHA'ları, başarısına başarı katmaya devam ediyor. Son olarak savunma sanayisini modernize etmek isteyen Suudi Arabistan'ın Türk SİHA'ları ile ilgili yerel üretim yapmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Alman basını, Türk SİHA'ları konusunu Rusya'dan gördü ve Putin'in Türkiye'den SİHA almak istediğini yazdı, İngiliz gazetesi ise Bayraktar'a övgüler yağdırdı.