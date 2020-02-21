Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Milli Takıma destek

T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri'nden Milli Tak\u0131ma b\u00fcy\u00fck destek!,2021 Avrupa \u015eampiyonas\u0131 (EuroBasket 2021) Elemeleri D grubunda T\u00fcrkiye A Milli Erkek Basketbol Tak\u0131m\u0131 ile Hollanda Erkek Basketbol tak\u0131m\u0131 aras\u0131nda Ankara Spor Salonunda oynanan ma\u00e7ta trib\u00fcnlerde renkli anlar ya\u015fand\u0131. ,.,2021 Avrupa \u015eampiyonas\u0131 (EuroBasket 2021) Elemeleri D grubunda T\u00fcrkiye-Hollanda aras\u0131nda oynanan ma\u00e7a T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri personeli, Harp Okulu \u00f6\u011frencileri ve komutanlar\u0131 trib\u00fcnde yerlerini alarak milli tak\u0131ma destek oldu.,Askerlerin co\u015fkulu deste\u011fi b\u00fct\u00fcn salonu etkiledi. \u0130\u015fte kar\u015f\u0131la\u015fmadan kareler... (\u0130HA),T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri personeli, Milli Savunma \u00dcniversitesi Kara Harp Okulu \u00f6\u011frencileri ve komutanlar\u0131 kendilerine ayr\u0131lan trib\u00fcnde Milli Tak\u0131ma destek verdi.