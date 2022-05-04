Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni kuvvet: HANÇER ve DİNÇER

Özellikle meskun mahal operasyonlarında kullanılmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, emniyet ve jandarma güçlerinin etkin ve caydırıcı gücünü artırmayı amaçlayan insansız kara araçları özellikleri ile nefes kesiyor. İnsansız kara aracı üretiminde geniş bir yelpazeye sahip olan Elektroland firması, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının önderliğinde Türkiye’nin bu alanda elini kuvvetlendirecek ürünler üretmeye devam ediyor. Zor şartlarda taktik harekat kabiliyetine sahip, kolay taşınabilir, keşif gözetleme, EYP tespit, haritalama, silah modülü, patlayıcı taşıma bırakma amacı ile kullanılabilen, gelişmiş haberleşme yeteneği sayesinde uzaktan kontrolleri sağlanabilen farklı konfigürasyonlardaki hafif insansız kara aracı DİNÇER ile güvenlik güçlerinin adeta eli kolu olunacak. Öte yandan her türlü arazi koşuluna uyum sağlayan, silah sistemi ve ihtiyaç duyulan farklı faydalı yüklerin takılabildiği, uzaktan kontrol paneli üzerinden manuel uzaktan sürüş özelliklerinin yanı sıra, yarı otonom kontrol edilebilen ve üstün hareket kabiliyetine, yapay zeka sayesinde hedef tanımlama, sınıflandırma ve önceliklendirme algoritmaları sayesinde tehditleri tespit ve takip etme yeteneklerine sahip olan orta sınıf insansız kara aracı HANÇER ile zorlu arazi koşullarında görev yapabiliyor.