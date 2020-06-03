Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Koronavirüs salgını tüm dünyayı olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. 'Evde Kal' bize gezmeyi özletti. Sektörün en büyük paydaşları olan gezginler evlerinde koronavirüs salgını sonrasında gezilecek yerleri şimdiden araştırmaya başladı bile. Koronavirüs salgınının sona ermesinden sonra gezip görebileceğiniz birbirinden güzel ülkeleri sizler için derledik. Hem de hepsi vizesiz. Son olarak Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı olarak vizeler kaldırıldı. İşte korona sonrası tatilinizde gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 116 vizesiz ülkeden bazıları...