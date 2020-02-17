Türkiye beyaza büründü! İşte kartpostallık görüntüler

T\u00fcrkiye\u2019nin tan\u0131t\u0131m\u0131na destek olmak isteyen g\u00f6n\u00fcll\u00fc drone pilotlar\u0131 k\u0131\u015f manzaralar\u0131ndan olu\u015fan bir video klip haz\u0131rlad\u0131lar. ,Havadan T\u00fcrkiye\u2019nin beyaz \u00f6rt\u00fc ile b\u00fcr\u00fcnm\u00fc\u015f kartpostall\u0131k manzaralar ortaya \u00e7\u0131kartt\u0131. Karla Kaplanan An\u0131tkabir\u2019in g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc izleyenleri kendine hayran b\u0131rak\u0131rken, Rize\u2019de bulunan K\u0131ble Da\u011f\u0131'ndaki Cami ise e\u015fsiz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.\r\n,Trabzon Uzung\u00f6l\u2019\u00fcn bir taraf\u0131nda bulunan a\u011fa\u00e7lar karla kaplan\u0131rken di\u011fer yan\u0131nda bulunan a\u011fa\u00e7larda kar olmamas\u0131 havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde t\u00fcm g\u00fczelli\u011fi g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serildi. ,Hakkari \u00c7ukurca\u2019da sis ile kar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu manzaran\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ise izleyenleri masals\u0131 bir yolculu\u011fa \u00e7\u0131kartt\u0131. Do\u011fu Ekspresi\u2019nin beyaz \u00f6rt\u00fcn\u00fcn i\u00e7inden geli\u015fi havadan \u00e7ekilmesi b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131. ,Sivas\u2019ta al bayra\u011f\u0131n karlar\u0131n \u00fczerinde dalgalan\u0131rken, Bolu\u2019da Abant G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn beyaza b\u00fcr\u00fcnm\u00fc\u015f manzaras\u0131 izleyenlere benzersiz bir g\u00f6rsel \u015f\u00f6len olu\u015fturuyor.,.