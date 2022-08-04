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Türkiye Gazetesi

Türkiye'de aedes paniği: Beyni küçültüyor, salgın çıkabilir!

Türkiye'de aedes paniği: Beyni küçültüyor, salgın çıkabilir!

Türkiye'de de görülmeye başlayan aedes türü sivrisinekler ile ilgili uzmanlardan korkutan bir açıklama geldi. Zika virüsünün bulaşmasına neden olan aedes sivrisineklerinin, hamileler başta olmak üzere birçok kişi için çok büyük tehlikeler barındırdığı ortaya çıktı. Öyle ki; hamile bir kadının ısırıldığı anda anne karnındaki bebeğin beyninin küçülmesine dahi neden olan aedes sivrisinekleri için ilaçlamaların yeterli olmadığı bildirildi. Peki aedes sivrisinekleri nedir, zika virüsü ne aedes sivrisinekleriyle nasıl başa çıkılır? İşte konuya ilişkin detaylar…

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