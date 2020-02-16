Türkiye'de bir ilk! 3 yıl önce dikilmişti, ilk meyvelerini verdi

Antalya\u2019n\u0131n Gazipa\u015fa il\u00e7esi Koru Mahallesi'nde emekli Nalan ve \u0130zzet Akyol \u00e7ifti, hobi amac\u0131yla bah\u00e7elerinde tropikal meyve \u00fcretimine ba\u015flad\u0131. Bah\u00e7elerinde mango, papaya, avokado gibi tropikal meyveler \u00fcrettiklerini belirten \u00fcretici \u0130zzet Akyol, "Ana vatan\u0131 Sri Lanka ve Brezilya olan ketembilla ad\u0131 verilen meyveyi \u00fcretmek i\u00e7in giri\u015fimde bulunduk. \u00d6nce serada adaptasyon i\u00e7in haz\u0131rlad\u0131k, ard\u0131ndan bah\u00e7eye diktik. Bu y\u0131l bol miktarda meyve almay\u0131 ba\u015fard\u0131k" dedi.,T\u00fcrkiye'de bir ilk! 3 y\u0131l \u00f6nce dikilmi\u015fti, ilk meyvelerini verdi,Ketembillan\u0131n (Seylan alt\u0131n \u00e7ile\u011fi) ek\u015fi tad\u0131yla eri\u011fe benzedi\u011fini anlatan Akyol, k\u0131\u015f d\u00f6neminde olgunla\u015fan meyvenin ekonomik de\u011ferinin y\u00fcksek oldu\u011funu s\u00f6yledi. \u201cSeylan alt\u0131n \u00e7ile\u011fi" olarak bilinen meyveyi T\u00fcrkiye'de ilk kez \u00fcrettiklerini ve bunun mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Akyol, yeni t\u00fcrler \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.,Nalan Akyol ise C vitamini bak\u0131m\u0131ndan \u00e7ok zengin olan ketembillan\u0131n a\u015f eren kad\u0131nlar i\u00e7in g\u00fczel bir alternatif olabilece\u011fini s\u00f6yledi. Nalan Akyol, \u201cKetembilla gribin yayg\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc k\u0131\u015f aylar\u0131nda zengin bir C vitamini deposu. Ketembilla ayr\u0131ca ek\u015fi olmas\u0131 nedeniyle k\u0131\u015f\u0131n a\u015ferip de can erik bulamayan hamile kad\u0131nlara alternatif olacak. Ketembilladan meyve suyu ve marmelat da yap\u0131l\u0131yor. Taze olarak da t\u00fcketiliyor bu y\u0131l biz bol bol t\u00fckettik ge\u00e7en y\u0131l \u00e7ok grip olurken bu y\u0131l fazla grip olmad\u0131k" diye konu\u015ftu. (\u0130HA)