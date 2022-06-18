Türkiye'de bir ilk! Film sahnelerini aratmayan tatbikat

"Tatbikat i\u00e7in hep beraber i\u00e7eriye ge\u00e7tik. Yang\u0131n ba\u015flad\u0131. B\u00fct\u00fcn ekipler beraberce yang\u0131n ba\u015flad\u0131ktan sonra AFAD\u2019a ihbar yap\u0131ld\u0131 gar m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan. \u0130lgili birimlere an\u0131nda haber verdi. Sayd\u0131\u011f\u0131m\u0131z birimler burada topland\u0131lar. I\u015f\u0131kland\u0131rmayla beraber i\u00e7eriye ge\u00e7i\u015f oldu. Yang\u0131n alan\u0131na hep beraber gidildi.,Bu bir tatbikatt\u0131r. Tabii ki eksikler olabilir. O eksikleri de not al\u0131yor arkada\u015flar\u0131m\u0131z. Ger\u00e7ek oldu\u011funda en az hatayla bu i\u015fi sonu\u00e7land\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Arkada\u015flar\u0131 ben tebrik ediyorum. Ger\u00e7ekten ciddi bir haz\u0131rl\u0131k yapm\u0131\u015flar. G\u00f6n\u00fcll\u00fclerimiz ve \u00f6zellikle sivil topluk kurulu\u015flar\u0131 kurtarma ekiplerimiz ciddi anlamda bu \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 yapm\u0131\u015flar.,Eski\u015fehir Tren Gar\u0131'nda kurtarma ekiplerini tecr\u00fcbelendirmek amac\u0131yla yap\u0131lan yang\u0131n tatbikat\u0131 T\u00fcrkiye\u2019de ilk olma \u00f6zelli\u011fiyle dikkat \u00e7ekti ve Eski\u015fehir \u0130l Afet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc koordinesinde ger\u00e7ekle\u015ftirildi.,Eski\u015fehir Tren Gar\u0131\u2019nda yap\u0131lan tatbikatta \u0130l Afet ve Acil Durum M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden 5 ara\u00e7 ve 26 personel, Eski\u015fehir Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden 9 ara\u00e7 ve 39 personel, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden 5 ara\u00e7 ve 18 personel, \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc UMKE ekiplerinden 2 ara\u00e7 ve 12 personel, TCDD Eski\u015fehir Gar M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden 70 personel, Odunpazar\u0131 Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT ve \u0130z Derne\u011fi\u2019nden 84 STK g\u00f6revlisi olmak \u00fczere toplam 21 m\u00fcdahale arac\u0131 ve 249 personel ile birlikte 309 AFAD G\u00f6n\u00fcll\u00fcs\u00fc yer ald\u0131.,Geni\u015f kapsaml\u0131 tatbikatta senaryo gere\u011fi Ankara\u2019dan Eski\u015fehir\u2019e gelen Y\u00fcksek H\u0131zl\u0131 Tren, t\u00fcnelde bulundu\u011fu esnada yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Trende 309 yolcu bulunurken bu yolcular\u0131n 11\u2019i a\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak sedyelerle trenden tahliye edildi.\r\n\r\nKazadan etkilenen fakat hafif yaral\u0131 olarak kurtulan 298 yolcu ise y\u00f6nlendirmelerle tatbikat alan\u0131ndan tahliye edildi.,Ger\u00e7e\u011fi aratmayacak bir tatbikat oldu. \u00c7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum bu tatbikatta eme\u011fi ge\u00e7enlere." (\u0130HA),\u00d6nce itfaiye ekipleri ge\u00e7ti TCDD\u2019nin ara\u00e7lar\u0131yla beraber. Pe\u015finden de di\u011fer ekipler ge\u00e7ti. Yaral\u0131lar i\u00e7erden tahliye edildi. 2 yaral\u0131m\u0131z tripod ile yukar\u0131ya direk \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131 vin\u00e7 \u015fekliyle. Di\u011ferleri de ta\u015f\u0131narak \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. 11 yaral\u0131m\u0131z var, di\u011ferleri hafif yaral\u0131 \u015feklinde burada m\u00fcdahaleleri yap\u0131ld\u0131. Bu \u015fekilde tatbikat\u0131m\u0131z devam ediyor.,Tatbikat hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan Eski\u015fehir Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130smail Soykan, kat\u0131lan ekiplere ba\u015far\u0131lar\u0131ndan dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr etti. Yap\u0131lan tatbikat\u0131 ger\u00e7e\u011fi aratmayacak bir tatbikat olarak tan\u0131mlayan Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Soykan, \u015fu ifadeleri kulland\u0131:,Tatbikata, Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Soykan'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra AFAD Eski\u015fehir M\u00fcd\u00fcr\u00fc Recep Bayar ve Eski\u015fehir Gar M\u00fcd\u00fcr\u00fc S\u00fcleyman Hilmi \u00d6zer ile di\u011fer ilgililer kat\u0131ld\u0131.,Tatbikatta \u00e7\u0131kar\u0131lan yang\u0131na itfaiye ekipleri m\u00fcdahale ederken, trende mahsur kalan yolculara AFAD ekiplerinin yan\u0131 s\u0131ra Odunpazar\u0131 Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT ve \u0130z Derne\u011fi'nden 84 sivil toplum kurulu\u015fu \u00fcyesi yard\u0131mc\u0131 oldu.,T\u00fcrkiye\u2019de ilk olma \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yan ve Eski\u015fehir'de ger\u00e7ekle\u015ftirilen yang\u0131n tatbikat\u0131 ger\u00e7e\u011fi aratmad\u0131. Tatbikata 21 m\u00fcdahale arac\u0131, 249 personel ve 309 AFAD g\u00f6n\u00fcll\u00fcs\u00fc kat\u0131ld\u0131.,Y\u00fcksek \u00d6\u011fretime Ge\u00e7i\u015f s\u0131nav\u0131 nedeniyle alana gelen ekiplerin siren kullanmad\u0131\u011f\u0131 tatbikatta yaral\u0131lar\u0131n makyajlar\u0131 Gazi Meslek Lisesi \u00f6\u011frenci ve \u00f6\u011fretmenleri taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131.