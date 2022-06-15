Türkiye’de bir ilk! Satışı yasaklandı: Artık makasla kesilecek…

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel’den bir ilk. Yüksel, piyasadaki düşük ayarlı altınların önüne geçmek için Darphane Genel Müdürlüğünün bastığı altınları piyasaya sürdü ve ayarı düşük olanları makasla doğradı. Artık herkese makas vereceklerini söyleyen Yüksel "Artık herkese bir makas vereceğiz ve şu an dönen malları alacaklar. Satışını oda olarak kesinlikle yasakladık. Bunu alıp kesecekler hurdaya" ifadelerini kullandı.