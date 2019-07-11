Türkiye’de bu ismini taşıyan tek kişi

D\u00fcnya N\u00fcfus G\u00fcn\u00fc olarak kutlanan bug\u00fcn de sosyal medya ba\u015fta olmak \u00fczere her yerde ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve hi\u00e7bir \u015fekilde bu isme kendisi d\u0131\u015f\u0131nda rastlanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n, Karaman\u2019\u0131n Ermenek il\u00e7esinde ya\u015fayan ve 7 \u00e7ocuklu bir ailenin be\u015finci \u00e7ocu\u011fu olan 21 ya\u015f\u0131ndaki Akp\u0131nar, babas\u0131na \u00f6lmeden \u00f6nce b\u00f6yle bir ismi ni\u00e7in koydu\u011funu sordu\u011funu fakat babas\u0131n\u0131n neden b\u00f6yle bir isim verdi\u011fini kendisine s\u00f6ylemedi\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Ka\u015fmen Akp\u0131nar isminde bir ba\u015fkas\u0131n\u0131 bulamad\u0131\u011f\u0131 gibi isminin anlam\u0131nda bulamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatarak, \u201c\u0130smimin anlam\u0131n\u0131 \u00e7ok merak ediyorum. ,\u0130smimi Ka\u015fmer veya Ka\u015fmir gibi yanl\u0131\u015f telaffuz edenlere k\u0131z\u0131yorum\u201d dedi. \u0130HA\r\n,.,\u0130lk defa \u00f6\u011frenenler telaffuz zorlu\u011fu \u00e7ekiyor. \r\n