Türkiye’de daha büyüğü yok! Onu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Şişli’de sahibinin yürüyüşe çıkardığı Türkmenistan Kangalı ya da Kafkas Çobanı olarak bilinen “Alabay” cinsi köpek vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oldukça büyük ve iri yapısıyla dikkat çeken köpeğin adının “Leo” olduğu öğrenildi. Halaskargazi Caddesinde yürüyen insanlar Leo’yu karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimi vatandaşlar Leo’nun büyüklüğünden ötürü kendisinden uzaklaştı, kimileri ise yanına gidip onu sevdi ve bol bol fotoğraf çektirdi. O dakikalarda cadde üzerinde renkli görüntüler oluştu.