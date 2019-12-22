Türkiye'de eşi benzeri yok! Ziyaretçi akınına uğruyor

T\u00fcrkiye\u2019de e\u015fi benzeri yok! 1 y\u0131lda tamamland\u0131, yakla\u015f\u0131k 1 bu\u00e7uk milyon TL\u2019ye mal oldu...,T\u00fcrkiye\u2019de e\u015fi benzeri olmayan ve yakla\u015f\u0131k 1 y\u0131lda tamamlanan bin 800 metre uzunlu\u011fundaki y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolu ziyaret\u00e7i ak\u0131n\u0131na u\u011fruyor.,Trabzon\u2019un Tonya il\u00e7esindeki Canik \u015eelalesi\u2019ne ula\u015fmak i\u00e7in yap\u0131lan bin 800 metre uzunlu\u011fundaki y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolu, en \u00e7ok ya\u015fl\u0131lar\u0131 sevindirdi. B\u00f6lgenin dik yama\u00e7lardan olu\u015fmas\u0131ndan dolay\u0131 y\u00fcr\u00fcme alanlar\u0131n\u0131n k\u0131s\u0131tl\u0131 olmas\u0131 Tonya Belediyesi\u2019ni harekete ge\u00e7irirken, yakla\u015f\u0131k 1 bu\u00e7uk milyon TL\u2019ye mal olan y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolu vatanda\u015flar\u0131n hizmetine sunuldu. ,\u0130\u015f makinesi sokulmadan, derenin etraf\u0131 duvarla \u00f6r\u00fclmeden, a\u011fa\u00e7 kesilmeden, ta\u015flar\u0131n yeri bile de\u011fi\u015ftirilmeden yap\u0131lan y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolunun zemini do\u011faya uygun ah\u015fap ile d\u00f6\u015fendi. Proje kapsam\u0131nda ah\u015fap korkuluklar ile birlikte belirli noktalarda seyir teraslar\u0131 yer al\u0131rken y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolunun toplam uzunlu\u011fu ise bin 800 metre.,\u0130l\u00e7e merkezine 700 metre uzakl\u0131kta bulunan ve do\u011fal g\u00fczelli\u011fi ile \u00f6n plana \u00e7\u0131kar\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan Canik \u015eelalesi\u2019nin turizme katk\u0131 sunmas\u0131 hedefleniyor. ,Zorlanmadan \u00e7ok rahat y\u00fcr\u00fcyoruz. A\u011fa\u00e7lar\u0131 da kesmedikleri i\u00e7in \u00e7ok iyi oldu. \u00c7evreyi gezmekten insan keyif al\u0131yor. Biz zaten do\u011fan\u0131n ye\u015filine al\u0131\u015f\u0131k oldu\u011fumuz i\u00e7in buras\u0131n\u0131n da do\u011fayla uyumlu olmas\u0131 \u00e7ok g\u00fczel. Ya\u015fl\u0131 oldu\u011fum i\u00e7in dik yerlerden y\u00fcr\u00fcrken zorlan\u0131yordum buras\u0131 d\u00fcz olunca rahat rahat y\u00fcr\u00fcyorum\u201d diye konu\u015ftu., Kaz\u0131 yap\u0131lmadan, a\u011fa\u00e7 kesilmeden ve duvar \u00f6r\u00fclmeden yap\u0131lan y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolunda ah\u015fap zemin ve seyir teraslar yer al\u0131yor. Fol Deresi \u00fczerindeki Canik \u015eelalesi\u2019ne ula\u015fmak i\u00e7in Tonya Belediyesi taraf\u0131ndan projesi haz\u0131rlanarak yap\u0131m\u0131na yakla\u015f\u0131k 1 y\u0131l \u00f6nce ba\u015flan\u0131lan y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolu projesinde hi\u00e7bir kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131lmad\u0131. ,Hacer \u015eahin ise, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolunun \u00e7ok g\u00fczel oldu\u011funu belirterek, \u201cBende ya\u015fl\u0131 oldu\u011fum i\u00e7in yama\u00e7larda pek y\u00fcr\u00fcyemiyordum. Buras\u0131 d\u00fcz, rahat rahat y\u00fcr\u00fcyoruz. \u00c7ok g\u00fczel oldu\u201d dedi.,Asiye Kalyoncu da, \u201c\u0130kinci kez bu yoldan y\u00fcr\u00fcyorum. \u00c7ok g\u00fczel oldu. Burada y\u00fcr\u00fcmek beni fazla yormuyor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Engin Kara\u00e7ay\u0131r ise, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolunun \u015fuana kadar Tonya\u2019ya yap\u0131lan en g\u00fczel faaliyet oldu\u011funu ifade ederek, "Tonya\u2019da bu zamana kadar yap\u0131lm\u0131\u015f en g\u00fczel sosyal faaliyet. Yaz\u0131n \u00e7ok gelen oluyor. Buran\u0131n sayesinde Tonya\u2019ya gelen \u00e7ok oluyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.,S\u00fcleyman Serdar de, ilk kez geldi\u011fini belirterek, "Harika bir \u015fey, iyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclm\u00fc\u015f. Buras\u0131 insan\u0131 rahatlat\u0131yor diyebiliriz. Do\u011fay\u0131 tahrip etmeden ortaya b\u00f6yle bir \u015fey \u00e7\u0131kmas\u0131 \u00e7ok g\u00fczel oldu\u201d dedi. (\u0130HA),Bug\u00fcnlerde havalar\u0131n g\u00fcne\u015fli olmas\u0131yla yo\u011fun ilginin oldu\u011fu y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolunda \u00f6zellikle ya\u015fl\u0131lar\u0131nda y\u00fcr\u00fcmesi dikkat \u00e7ekti. Y\u00f6re sakinlerinden Fatma Cora, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yolunu yapanlara te\u015fekk\u00fcr ederek, \u201cYapanlardan Allah raz\u0131 olsun \u00e7ok iyi.