Türkiye'de ilk kez denenecek! Bir ili zengin edecek

"Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu zaman\u0131nda kahve Yemen\u2019den gelirmi\u015f, bundan sonra kahve T\u00fcrkiye\u2019ye BATEM\u2019den gelecek" diye konu\u015fan \u00dcnl\u00fc, "Kahve i\u00e7mek i\u00e7in ciddi anlamda d\u00f6vizle \u00f6d\u00fcyoruz. Ekonomik olarak katma de\u011feri y\u00fcksek bir \u00fcr\u00fcn. \u0130n\u015fallah ben inan\u0131yorum ki T\u00fcrk \u00e7ift\u00e7isi \u00e7ok h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde yeti\u015ftirebilecektir. Biz de elimizden gelen deste\u011fi vererek kahveleri BATEM\u2019den al\u0131r\u0131z ve \u00fclke ekonomisine katk\u0131 sa\u011flar\u0131z diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d ifadesini kulland\u0131.,Bat\u0131 Akdeniz Tar\u0131msal Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc (BATEM) taraf\u0131ndan Tayland\u2019dan getirtilen kahve tohumlar\u0131, saks\u0131lara ekilerek fidan halini almaya ba\u015flad\u0131.,Kahvenin d\u00fcnyada petrolden sonra borsas\u0131 olan ikinci \u00fcr\u00fcn oldu\u011funu belirten Enstit\u00fc M\u00fcd\u00fcr\u00fc Dr. Abdullah \u00dcnl\u00fc, \u201cKahve i\u00e7mek i\u00e7in ciddi anlamda d\u00f6viz \u00f6d\u00fcyoruz. Ekonomik olarak katma de\u011feri y\u00fcksek bir \u00fcr\u00fcn. Kahveyi de T\u00fcrkiye\u2019nin bir de\u011feri olarak burada \u00e7al\u0131\u015f\u0131p \u00fcretece\u011fiz. Y\u00fcksek teknolojik seralar da muz yeti\u015ftiriyoruz, kahve neden olmas\u0131n? \u00dclkemize ekonomik katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d dedi.,T\u00fcrk \u00e7ift\u00e7isinin \u00e7ok h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde kahveyi yeti\u015ftirece\u011fini ve \u00fclke ekonomisine ekonomik kazan\u00e7 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden BATEM M\u00fcd\u00fcr\u00fc Dr. Abdullah \u00dcnl\u00fc, kahvenin art\u0131k T\u00fcrkiye\u2019ye BATEM\u2019den gelece\u011fini s\u00f6yledi.,T\u00fcrkiye\u2019de ilk defa bir \u00fcr\u00fcn denediklerini kaydeden Dr. Abdullah \u00dcnl\u00fc, \u201cBu \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fcn ad\u0131 kahve. Enstit\u00fcm\u00fcz 1934 y\u0131l\u0131nda kuruldu\u011funda narenciye ile birlikte kahve ve muz fidanlar\u0131 da T\u00fcrkiye\u2019ye getirilmi\u015f. O y\u0131llardaki hava \u015fartlar\u0131, \u00f6rt\u00fc alt\u0131 serac\u0131l\u0131k teknolojileri \u00e7ok ileri olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kahve ve muz \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 Antalya\u2019da yap\u0131lm\u0131\u015f ama kayda de\u011fer bir geli\u015fme olmam\u0131\u015f. \u00d6zellikle bug\u00fcn Gazipa\u015fa, Alanya, Anamur b\u00f6lgesinde a\u00e7\u0131k alanda bu \u00fcr\u00fcnler \u00fcretilebilir diye o y\u0131l ki \u00e7al\u0131\u015fmalarla rapor edilmi\u015f. Kahve o y\u0131llarda olmuyor ama g\u00fcn\u00fcm\u00fczde iklim de\u011fi\u015fikliklerinin ya\u015fanmas\u0131 sonucu b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131, tekrar g\u00fcndeme getirdik\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,\u00dcnl\u00fc, "Bunlar\u0131 b\u00fcy\u00fct\u00fcp proje \u00e7er\u00e7evesinde \u00f6zellikle Antalya\u2019da Kayaburnu tesisimizde, \u00f6rt\u00fc alt\u0131nda kahvenin olabilirli\u011fini ve Alanya Gazipa\u015fa gibi b\u00f6lgelerimizde a\u00e7\u0131k alanlara dikerek, bunun adaptasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131z\u201d ifadelerini kulland\u0131.,\u00dcnl\u00fc, \u201cBu t\u00fcrler arabica denilen bir t\u00fcr. Tayland\u2019dan i\u015flenmemi\u015f \u00e7ekirdek olarak geldi. Bunlar\u0131 uygulamalarla saks\u0131da geli\u015ftirip, 3 ay sonra bah\u00e7elerde biraz daha g\u00fc\u00e7lendirdikten sonra adaptasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yapmay\u0131 planl\u0131yoruz." dedi. ,Yeni ku\u015fa\u011f\u0131n a\u015f\u0131r\u0131 bir \u015fekilde kahve t\u00fcketti\u011fini ifade eden \u00dcnl\u00fc, \u201c2020 y\u0131l\u0131nda pandemi dolay\u0131s\u0131yla yurt d\u0131\u015f\u0131ndan tohumlar\u0131 getirtemedik. Ge\u00e7en y\u0131l tohumlar\u0131m\u0131z geldi, bu y\u0131l da saks\u0131larda \u00e7imlendirdik, rehabilitasyona tabi tuttuk, 3 ayl\u0131k oldu fidanlar\u0131m\u0131z." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n