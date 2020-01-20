Türkiye’de ilk olacak stadyum açılışı için gün sayıyor

39 locas\u0131 bulunan stadyumda trib\u00fcnler tek katl\u0131 in\u015fa edildi. Bu sistemle beraber stadyum i\u00e7erisindeki akustik ve ambiyans b\u00f6l\u00fcnmeye u\u011framayacak.,Kapasitenin artt\u0131r\u0131lma i\u015flemi ise Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00fcney kale arkas\u0131ndaki koltuklar\u0131n s\u00f6k\u00fcm\u00fc ile yap\u0131lacak. \u00d6te yandan, stadyumun maraton trib\u00fcn\u00fcndeki koltuklarda k\u0131rm\u0131z\u0131 font \u00fczerine sar\u0131 yaz\u0131yla \u201c19 G\u00f6ztepe 25\u201d \u015feklinde bir tasar\u0131m bulunuyor. Bu tasar\u0131m\u0131, G\u00f6ztepe Spor Kul\u00fcb\u00fc\u2019n\u00fcn sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 anketle G\u00f6ztepeli taraftarlar belirledi.,\u0130\u00e7erisinde ticari ve sosyal ya\u015fam alanlar\u0131 gibi b\u00f6l\u00fcmler de bulunan stadyum, T\u00fcrkiye\u2019de tek olan bir \u00f6zelli\u011fi ile de dikkat \u00e7ekiyor.,O \u00f6zellik ise stad\u0131n \u00fcst\u00fcnde bulunan 650 metrelik y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f parkuru. \u00c7at\u0131da bulunan bu parkur, e\u015fsiz bir \u0130zmir k\u00f6rfezi manzaras\u0131n\u0131 \u0130zmirlilere sunuyor.,Sporseverlerin ve \u00f6zellikle G\u00f6ztepeli taraftarlar\u0131n merakla bekledi\u011fi ve b\u00fcy\u00fck heyecan duydu\u011fu stadyum, S\u00fcper Lig\u2019in 19. haftas\u0131nda 26 Ocak Pazartesi g\u00fcn\u00fc saat 16.00\u2019da G\u00f6ztepe\u2019nin Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131 konuk edece\u011fi ma\u00e7la kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7acak. Yap\u0131m\u0131 yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131l s\u00fcren stadyum 219 milyon TL\u2019ye mal oldu. Stadyumun son durumunu havadan kadraja alan \u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA), stad\u0131n i\u00e7inden detaylar\u0131 da g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.,20 bin seyirci kapasitesi olan stadyum, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu\u2019nun (TFF) yapm\u0131\u015f oldu\u011fu talimat de\u011fi\u015fikli\u011fi ile kale arkalar\u0131na ayakta seyirci al\u0131nmas\u0131 kapsam\u0131nda, kapasitesinin 5 bin ki\u015fi daha artt\u0131r\u0131larak 25 bine \u00e7\u0131kar\u0131lacak.,Stadyumun i\u00e7indeki \u0131\u015f\u0131kland\u0131rmalar, \u0131s\u0131tma cihazlar\u0131 ve ses sistemlerinde ise son teknoloji kullan\u0131ld\u0131. G\u00f6ztepe\u2019nin gol atmas\u0131 halinde stadyumun \u00e7at\u0131s\u0131nda bulunan \u0131\u015f\u0131kland\u0131rmalar \u2018meksika dalgas\u0131\u2019 diye tabir edilen hareket bi\u00e7imiyle etraf\u0131 ayd\u0131nlat\u0131rken adeta g\u00f6rsel bir \u015f\u00f6len sunacak.,S\u00fcper Lig\u2019de \u0130zmir'i temsil eden G\u00f6ztepe\u2019nin yeni stadyumu G\u00fcrsel Aksel Spor ve Sa\u011fl\u0131kl\u0131 Ya\u015fam Merkezi\u2019nin a\u00e7\u0131lmas\u0131na art\u0131k say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kald\u0131.,Sahadaki zemin i\u00e7in hibrit \u00e7im tercih edilirken, sahan\u0131n bak\u0131m\u0131 i\u00e7in ise suni g\u00fcne\u015f cihazlar\u0131 kullan\u0131l\u0131yor. Bu cihazlar sahadaki \u00e7imlerin saha sa\u011fl\u0131kl\u0131 b\u00fcy\u00fcmesini sa\u011flarken bak\u0131m\u0131n\u0131 da kolayla\u015ft\u0131r\u0131yor.,Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f parkuru, ma\u00e7 g\u00fcnleri haricinde vatanda\u015flar\u0131n hizmetine a\u00e7\u0131k olacak. Ayr\u0131ca, G\u00f6ztepe Spor Kul\u00fcb\u00fc\u2019n\u00fcn \u0130zmir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ve Konak Belediyesi yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015f birli\u011fi ile stadyumun \u00f6n\u00fcnde taraftarlar\u0131n toplanma alan\u0131 olarak 13 d\u00f6n\u00fcm b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir Taraftar Meydan\u0131 olu\u015fturulacak.