Türkiye'de lityum üretimi başladı

Eski\u015fehir'in Seyitgazi il\u00e7esi K\u0131rka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'nde lityum karbonat \u00fcretimine ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n,Teknoloji Geli\u015ftirme Merkezi b\u00fcnyesindeki pilot lityum \u00fcretim tesisinde, ilk lityum karbonat \u00fcretildi.\r\n\r\n,Y\u0131ll\u0131k 10 ton lityum karbonat \u00fcretimi yap\u0131lacak tesisin kapasitesinin yeni yat\u0131r\u0131mlarla 600 tona \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 hedefleniyor.\r\n\r\n,Eti Maden \u0130\u015fletmeleri Teknoloji Geli\u015ftirme Dairesi Ba\u015fkan\u0131 Derya Mara\u015fl\u0131o\u011flu, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, lityum ve bile\u015fiklerinin 21'inci y\u00fczy\u0131l\u0131n \u00f6nemli madenlerinden oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u00d6zellikle batarya teknolojisinin geli\u015fmesi ve pazar\u0131n h\u0131zla b\u00fcy\u00fcmesinden dolay\u0131 bu madenin \u00f6neminin her ge\u00e7en g\u00fcn artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Mara\u015fl\u0131o\u011flu, "\u00dclkemizde de bilinen ekonomik de\u011fere sahip bir lityum kayna\u011f\u0131 maalesef bulunmamakta. Son y\u0131llara bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda \u00fclkemize 1000-1200 ton kadar lityum ve bile\u015fikleri giriyor. \u0130thalat yoluyla bu ihtiyac\u0131m\u0131z\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131yoruz." dedi.\r\n\r\n,Mara\u015fl\u0131o\u011flu, lityumun ton fiyat\u0131n\u0131n son y\u0131llarda 20 bin dolar (TL cinsinden kilogram fiyat\u0131 yakla\u015f\u0131k 160 lira) seviyelerine kadar y\u00fckseldi\u011fini ifade etti.\r\n\r\n,Derya Mara\u015fl\u0131o\u011flu, Eti Maden Tesisleri'nde bor \u00fcr\u00fcnleri imal edildi\u011fini, \u00fcretim s\u0131ras\u0131nda s\u0131v\u0131 ve kat\u0131 at\u0131klar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirerek \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Bor at\u0131klar\u0131m\u0131zda lityum bile\u015fi\u011fine rastlad\u0131k. Bunu ekonomiye kazand\u0131rmak ve piyasada lityum bile\u015fi\u011fine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek i\u00e7in 3 y\u0131l \u00f6nce Ar-Ge \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131k. 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n ba\u015flar\u0131ndan itibaren laboratuvar ortam\u0131nda bataryada kullan\u0131labilecek lityum karbonat \u00fcretimini ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Milli enerji ve maden politikas\u0131 kapsam\u0131nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131m\u0131z Fatih D\u00f6nmez'in deste\u011fiyle lityum karbonat \u00fcretimi yap\u0131lan pilot tesisi dizayn ettik."\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de bir ilki ger\u00e7ekle\u015ftirerek pilot tesiste pazartesi g\u00fcn\u00fcnden itibaren lityum karbonat \u00fcretimine ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Mara\u015fl\u0131o\u011flu, "As\u0131l tesis i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131m\u0131z parametreleri belirlemeyi ama\u00e7l\u0131yoruz. K\u0131sa bir \u00e7al\u0131\u015fmadan sonra as\u0131l tesis i\u00e7in yat\u0131r\u0131ma ba\u015flanacak. Amac\u0131m\u0131z, ithalat yoluyla kar\u015f\u0131lanan lityum bile\u015fiklerinin bir k\u0131sm\u0131n\u0131 \u00fclkemizde \u00fcretmek ve kar\u015f\u0131lamakt\u0131r. \u015eu anda y\u0131lda 600 ton kapasiteli bir lityum karbonat tesisi kurmay\u0131 hedefliyoruz." dedi.\r\n\r\n,At\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmenin \u00f6nemini vurgulayan Mara\u015fl\u0131o\u011flu, lityum karbonat \u00fcretiminde \u00e7evreci bir s\u00fcre\u00e7 y\u00fcr\u00fctt\u00fcklerini de s\u00f6zlerine ekledi.