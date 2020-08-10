Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor

Bilecik'in Pazaryeri il\u00e7esinde yakla\u015f\u0131k bin 600 dekar alanda \u00fcretilen "Pazarc\u0131k boncu\u011fu" olarak bilinen fasulyenin hasad\u0131 ba\u015flad\u0131. ,Pazaryeri il\u00e7esinde ve k\u00f6ylerinde may\u0131s ay\u0131nda ekilen ve 2 metreye kadar \u00e7\u0131kan fasulye, k\u0131sa s\u00fcrede pi\u015fti\u011fi ve di\u011fer fasulyelerden lezzeti y\u00f6n\u00fcnden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in daha fazla talep g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatan Pazaryeri \u0130l\u00e7e Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcr\u00fc Serdar Sert, "Ge\u00e7en y\u0131la bakarak y\u00fcksek olan fiyatlardan memnun olan boncuk fasulye \u00fcreticileri al\u0131m fiyatlar\u0131 d\u00fc\u015fmedi\u011fi takdirde ge\u00e7en y\u0131l\u0131n zararlar\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kartacaklar\u0131n\u0131 g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. Pazaryeri boncuk fasulyesi, Eski\u015fehir Ge\u00e7it Ku\u015fa\u011f\u0131 taraf\u0131ndan tescillenmi\u015f olup, Pazaryeri\u2019ne \u00f6zg\u00fc bir \u00e7e\u015fittir. Parlak ve k\u0131l\u00e7\u0131ks\u0131z olmas\u0131 en b\u00fcy\u00fck \u00f6zelliklerinden birisidir lezzetlidir" dedi.,Pazaryeri \u0130l\u00e7e Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcr\u00fc Serdar Sert, il\u00e7e genelinde 500 yeti\u015fti\u011finin bin 600 dekar alanda Pazaryeri "boncuk" fasulyesi yeti\u015ftirdi\u011fini anlatarak, "\u015eu anda hasat d\u00f6nemindeyiz, il\u00e7emizde yakla\u015f\u0131k 500 kadar \u00fcreticimiz var \u00e7ift\u00e7imiz var. Bin 600 dekar alanda Pazaryeri boncuk fasulyesi \u00fcretimimiz var. D\u00f6n\u00fcm\u00fcne bir ton gibi \u00fcr\u00fcn bekliyoruz, ger\u00e7i bu sene yo\u011fun ya\u011f\u0131\u015flardan dolay\u0131 \u00fcr\u00fcnlerde biraz azalma bekleniyor \u015fu anda g\u00fczel gidiyor hasatlar ortalama 7 ile 7,5 liradan ba\u015flad\u0131. Umar\u0131m bu fiyat \u00e7ok d\u00fc\u015fmez ve \u00fcreticimiz kazan\u0131r temennimiz bu y\u00f6nde. Biz de il\u00e7e m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc olarak her zaman \u00e7ift\u00e7imizin yan\u0131nday\u0131z ihtiya\u00e7 duyduklar\u0131 her zaman gelip bizden yard\u0131m isteyebilirler her zaman yanlar\u0131nda olmaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. \u00dcreticilerimize hay\u0131rl\u0131 bereketli olmalar\u0131n\u0131 diliyoruz hasad\u0131n" dedi.,\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Derek\u00f6y k\u00f6y\u00fcnde Pazaryeri "boncuk" fasulyesi \u00fcreten Nezile G\u00fcnal ise "May\u0131s ay\u0131nda dikti\u011fimiz fasulyemizin hasad\u0131na ba\u015flad\u0131k. Bu y\u0131l tarlam\u0131z\u0131n verimi ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re daha fazla. Fasulye tarlam\u0131zda ilk k\u0131r\u0131ma ba\u015flad\u0131k. \u0130n\u015fallah bu fiyatlarla gider temennimiz duam\u0131z o y\u00f6nde herkese hay\u0131rl\u0131 olsun. Allah herkese hayr\u0131n\u0131 bereketini artt\u0131rs\u0131n\u201d diye konu\u015ftu.,\u00d6te yandan Pazaryeri il\u00e7e Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 ziraat m\u00fchendisleri, hasada ba\u015flanan Pazaryeri boncuk fasulyesi tarlalar\u0131nda kontroller yaparak, boncuk fasulyesinin verimini artt\u0131rma ve hastal\u0131klardan korunmas\u0131 i\u00e7in \u00fcretici \u00e7ift\u00e7ileri bilgilendirdi.,,\u0130lk hasat \u0130stanbul ba\u015fta olmak \u00fczere Bursa, Eski\u015fehir ve Ankara\u2019dan gelen toptanc\u0131lar taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6rd\u00fc.