Türkiye'de sadece burada yetişiyor! Pazara inmeden tarlada satılıyor

T\u00fcrkiye'de sadece burada yeti\u015fiyor, pazara inmeden tarlada sat\u0131l\u0131yor! Sadece 20 dakika pi\u015fmesi ve protein de\u011ferinin ete yak\u0131n olmas\u0131 onu cazip k\u0131l\u0131yor... \u0130\u015fte detaylar!, Normal fasulyeden 3 kat daha erken pi\u015fen ve protein de\u011feri ete yak\u0131n olan Nebiyan fasulyesinin ekimine ba\u015fland\u0131.,Samsun\u2019un 19 May\u0131s il\u00e7esindeki Nebiyan Da\u011f\u0131 eteklerinde \u00fcretilen, \u00fcretiminde kimyasal g\u00fcbre ve ila\u00e7 kullan\u0131lmayan fasulye, do\u011fall\u0131\u011f\u0131 ile dikkat \u00e7ekiyor. Hanelerin mutfak tercihlerini yapan ev han\u0131mlar\u0131, k\u0131sa s\u00fcrede pi\u015fmesi ve da\u011f\u0131lmamas\u0131 nedeniyle Nebiyan fasulyesini tercih ediyor. Uzmanlar, sindirim sistemini daha iyi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ve v\u00fccuttaki kolesterol\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirttikleri Nebiyan fasulyesinin bol miktarda t\u00fcketilmesini tavsiye ediyor.,K\u0131rm\u0131z\u0131 ete yak\u0131n de\u011ferde protein i\u00e7eren fasulye cinsi, kas k\u00fctlelerini geli\u015ftirmek isteyen sporcular taraf\u0131ndan da s\u0131k\u00e7a t\u00fcketiliyor. Verim al\u0131nabilmesi i\u00e7in belirli \u00f6zelliklere sahip arazilerde yeti\u015ftirilen Nebiyan fasulyesinin \u00fcretimi s\u0131n\u0131rl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in piyasadaki ekonomik de\u011feri de her hasat d\u00f6neminde y\u00fcksek seyrediyor. Daha ekilmeden sat\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lan fasulyenin ekimine Nebiyan Da\u011f\u0131 eteklerinde ba\u015fland\u0131.,7 y\u0131ld\u0131r fasulye eken 27 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ift\u00e7i \u015eafak Ayvaz, \u201cNebiyan fasulyesi ekimine ba\u015flad\u0131k. Nebiyan fasulyesi erken pi\u015fmesi, tamamen organik olmas\u0131 ve da\u011f\u0131lmamas\u0131 nedeniyle tercih ediliyor. Sulamas\u0131n\u0131 Nebiyan suyuyla yap\u0131yoruz. Organik g\u00fcbre \u00fcretiyoruz ve kimyasal hi\u00e7bir madde kullanm\u0131yoruz. Be sebepten dolay\u0131 \u00e7ok lezzetli bir fasulye elde ediyoruz. Di\u011fer fasulyelere oranla fiyat\u0131 biraz daha pahal\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc az \u00fcretiliyor. Fasulyeyi zaten pazara indirmiyoruz. T\u00fcketici gelip buradan fasulyeyi kendileri al\u0131yorlar. Pazara inme derdimiz olmuyor. Daha fasulyeyi ekmeden satm\u0131\u015f oluyoruz. Bu sene 5-6 ton \u00fcretim hedefliyorum. 6 ton fasulyeyi daha \u00fcretmeden satm\u0131\u015f bulunuyoruz. Ge\u00e7en sene kabuklu \u015feklinde kilosunu 10 TL\u2019den satt\u0131k. Tane \u015feklinde kurumu\u015f olarak da kilosunu 20 TL\u2019den satt\u0131k. Bu sene biraz daha pahal\u0131 olmas\u0131n\u0131 bekliyoruz\u201d dedi.,Tohum alanlar\u0131n farkl\u0131 yerlerde ayn\u0131 kalite ve lezzeti yakalayamad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen \u00e7ift\u00e7i Fidan Ay, \u201cFasulye almak i\u00e7in Nabiyan\u2019a gelenler oluyor. Bilenler fiyat\u0131 ne olursa olsun al\u0131yorlar. Her alan memnun kal\u0131yor. Fasulyenin senesi gelmeden sipari\u015flerimiz haz\u0131r oluyor. Di\u011fer fasulyeler 1 saatte pi\u015fiyorsa, bizim fasulyemiz en fazla 20 dakikada pi\u015fiyor. Et de kullanm\u0131yoruz \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok lezzetli oluyor. Bu kadar lezzetli olmas\u0131n\u0131n nedeni; havam\u0131z, suyumuz ve topra\u011f\u0131m\u0131z olabilir. Buradan tohum al\u0131p kendi b\u00f6lgelerinden ekenler ayn\u0131 kalite ve lezzeti bulamad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyorlar. Kavak\u2019tan ve Samsun merkezden tohum alanlar ayn\u0131 verimi alamad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler\u201d diye konu\u015ftu.,B\u00f6lgeden \u00e7ok\u00e7a ekilen f\u0131nd\u0131klar\u0131n yerini Nebiyan fasulyesinin ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren 19 May\u0131s Belediye Ba\u015fkan\u0131 Osman Topalo\u011flu ise, \u201cNebiyan fasulyesinin ekiminde son 5 y\u0131lda b\u00fcy\u00fck bir art\u0131\u015f oldu. \u00d6zellikle Nebiyan Festivali\u2019nde de tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 bir\u00e7ok insana yapt\u0131k. \u0130spir fasulyesinden kat ve kat lezzetli ve de pi\u015firilmesi de daha k\u0131sa s\u00fcr\u00fcyor. Protein de\u011feri de di\u011fer fasulyelere g\u00f6re olduk\u00e7a y\u00fcksek. Fasulyenin \u00e7ok az bir miktar\u0131 pazar\u0131 inme \u015fans\u0131 buluyor. Genelde daha ekilmeden sat\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor. \u00dcretimin artmas\u0131yla birlikte Nebiyan\u2019da 1-2 senedir f\u0131nd\u0131klar s\u00f6k\u00fclerek, Nebiyan fasulyesi ekilmeye ba\u015fland\u0131. \u015eu ana kadar \u00c7ift\u00e7i Kay\u0131 Sistemi'ne kay\u0131tl\u0131 olarak 300 d\u00f6n\u00fcm arazide, toplamda ise 500 d\u00f6n\u00fcm arazide ekim yap\u0131l\u0131yor. Her ge\u00e7en y\u0131l ekilen alanlar daha da artacak. \u00c7\u00fcnk\u00fc 1 d\u00f6n\u00fcm yerden ortalama 1,5-2 ton, en d\u00fc\u015f\u00fck ise 1 ton mahsul al\u0131yorlar. 1 tonu ya\u015f olarak 10 bin TL, kuru olarak 20 bin TL ediyor. F\u0131nd\u0131k olarak 1 d\u00f6n\u00fcmden en fazla 250 kilo mahsul al\u0131rs\u0131n o da 4 bin TL civar\u0131nda bir para yapar. Bak\u0131mlar\u0131 yap\u0131l\u0131rsa, kuru