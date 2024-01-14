- Türkiye kahramanlarını uğurladı... Şehitlerimiz için son görev

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, bazı kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.