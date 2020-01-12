Türkiye Meryem Boz'u konuşuyor! Sosyal medyayı salladı

T\u00fcrkiye, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatlar\u0131 Elemeleri yar\u0131 final m\u00fccadelesinde Polonya'y\u0131 3-2 devirdi, finale y\u00fckseldi. ,\u0130\u015fte Meryem Boz hakk\u0131nda yap\u0131lan baz\u0131 yorumlar:,A Milli Kad\u0131n Voleybol Tak\u0131m\u0131m\u0131z, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunlar\u0131 Avrupa K\u0131ta Elemeleri yar\u0131 final ma\u00e7\u0131nda Polonya'y\u0131 3-2 ma\u011flup ederek finale y\u00fckseldi.,Hollanda'n\u0131n Apeldoorn kentinde bulunan Omnisport Salonu'nda oynanan ma\u00e7ta rakibi Polonya'y\u0131 25-19, 18-25, 25-23, 31-33, 11-15'lik setlerle yenen milliler, bug\u00fcn TS\u0130 19.30'da Almanya ile kar\u015f\u0131la\u015facak.,Polonya kar\u015f\u0131s\u0131nda 36 say\u0131 \u00fcreten Meryem Boz, galibiyette kilit rol oynad\u0131.,Filenin Sultanlar\u0131 tarihi bir ba\u015far\u0131ya imza atarken, 36 say\u0131 \u00fcreten Meryem Boz, performans\u0131 ve mavi sa\u00e7lar\u0131yla sosyal medyay\u0131 aya\u011fa kald\u0131rd\u0131. ,Bu performans sosyal medyay\u0131 bir anda aya\u011fa kald\u0131rd\u0131. Milli voleybolcu i\u00e7in \u00f6vg\u00fc dolu tweetler at\u0131ld\u0131.