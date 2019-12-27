Türkiye milli otomobiline kavuşuyor!

Yerli otomobilin tan\u0131t\u0131m g\u00fcn\u00fcnde, Devrim sergilendi. T\u00fcrkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim, 1961 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,T\u00fcrkiye'nin Otomobili Giri\u015fim Grubu'nca ilk \u00f6rne\u011fi tamamlanan yerli otomobilin ilk g\u00f6sterimi i\u00e7in geri say\u0131m ba\u015flad\u0131! 58 y\u0131ll\u0131k hayal ger\u00e7ek oluyor...,.,Tan\u0131t\u0131m\u0131 beklenen yerli otomobilden ilk detaylar payla\u015f\u0131ld\u0131! Etkinlik alan\u0131nda bulunan yerli otomobilin \u015fasesi dikkat \u00e7ekiyor.,1- Ara\u00e7ta, geli\u015fmi\u015f batarya y\u00f6netim ve aktif termal y\u00f6netim sistemlerinin sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 uzun \u00f6m\u00fcrl\u00fc batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir g\u00fc\u00e7 ile 7.6 saniye, 400 beygir g\u00fc\u00e7 ile 4.8 saniye alt\u0131nda 0-100 km\/s h\u0131zlanma kapasitesi bulunuyor.,4- Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detaylar\u0131, t\u00fcmsekler, k\u00f6pr\u00fcler s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direkt olarak g\u00f6zbebe\u011fine \u0131\u015f\u0131nlar yoluyla iletilecek. S\u00fcr\u00fcc\u00fc yola bakarken ayn\u0131 zamanda bu uyar\u0131lar\u0131 da g\u00f6rebilecek. Holografik Asistan teknolojisid\u00fcnyada ilk kez kullan\u0131l\u0131yor.,3- Yerli otomobil otonom s\u00fcr\u00fc\u015f teknolojisine sahip olacak. Trafik s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 zaman otomobil kendili\u011finden durup kalkabilecek. S\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.,\u0130\u015fte yerli otomobilin belirgin \u00f6zellikleri...,2- Yerli otomobil, s\u00fcrekli olarak merkeze ba\u011fl\u0131 olacak ve baz\u0131 sistem g\u00fcncellemeleri s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn bile hissedemeyece\u011fi \u015fekilde giderilecek. Ayr\u0131ca bak\u0131m ve par\u00e7a de\u011fi\u015fimi gerektiren ar\u0131za durumlar\u0131nda ise sistem, direkt olarak bak\u0131m noktas\u0131yla ileti\u015fime ge\u00e7ecek.,Yerli otomobil tan\u0131t\u0131m g\u00fcn\u00fcnde TOGG CEO'su G\u00fcrcan Karaka\u015f, "Bu an\u0131n bir tarifi yok. Ben ve b\u00fct\u00fcn arkada\u015flar\u0131m sabaha kadar uyuyamad\u0131k" dedi. Karaka\u015f'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u015f\u00f6yle; "Otomobilimiz bir ya\u015fam alan\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. Do\u011fru zamanda yola \u00e7\u0131kt\u0131k, \u00e7\u00fcnk\u00fc oyunun kurallar\u0131 de\u011fi\u015firken ba\u015far\u0131l\u0131 olman\u0131n kurallar\u0131 da de\u011fi\u015fiyor. Amac\u0131m\u0131z y\u00fczde 100 T\u00fcrkiye'ye ait olan bir marka yaratmak.Yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda hedefimiz k\u00fcresel bir marka yaratmakt\u0131. Projeye ba\u015flamadan 18 firmay\u0131 inceledik. Biz aylard\u0131r T\u00fcrkiye'deki yan sanayii ve tedarik\u00e7ilerle beraber \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. ,Bizim fark\u0131m\u0131z ne olacak? Biz ortakl\u0131k yap\u0131m\u0131zla bir sistem kurduk, s\u0131f\u0131rdan ba\u015flad\u0131k. 15 sene i\u00e7inde 5 modelimiz olacak. T\u00fcrkiye'deki hedef kitlemiz bizden samimi ve yenilik\u00e7i bir marka bekliyor. Yal\u0131n ve prestijli teknolojik ve yenilik\u00e7i k\u00fclt\u00fcr\u00fcm\u00fczden ilham alm\u0131\u015f \u00f6\u011feleri olu\u015fturduk. Kendi segmentinde en uzun aks mesafesi olan bir otomobil. Teknoloji oda\u011f\u0131nda ne var? sorusuna cevap verelim. Yerli otomobilde bizim geli\u015ftirdi\u011fimiz \u00f6zg\u00fcn bir teknoloji kulland\u0131k.",Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, tan\u0131t\u0131m\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 salonda T\u00fcrkiye'nin ge\u00e7mi\u015f d\u00f6nemlerdeki yerli otomobil giri\u015fimlerinden olan Devrim'le poz verdi.,\u0130\u015fte o kareler...