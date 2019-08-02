Türkiye Minik Leyla'ya ağlamıştı! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı!
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Ağrı'da, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Erol Dursun'un ifadesi ortaya çıktı. Leyla'nın ölümünün ardından aşiret reisinin katılımıyla toplantı yapıldığını belirten Dursun, "Olayı kapatmak amacıyla kızın kendisinin 18 gün boyunca yürüyerek gittiği şeklinde yayılması ve köylülere de konunun böyle aktarılması kararı aldıklarını duydum" dedi.