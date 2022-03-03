Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu: Bir müjde daha geldi

\r\nKurtulu\u015f sava\u015f\u0131nda T\u00fcrkiye'nin mermi ihtiyac\u0131n\u0131 Maden il\u00e7esindeki fabrika bir zamanlar d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck 5. fabrikas\u0131yd\u0131.,\r\nYakla\u015f\u0131k bir y\u0131ld\u0131r Elaz\u0131\u011f'da \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Maden Tetkik ve Arama Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc (MTA) ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde T\u00fcrkiye Cumhuriyeti\u2019nin en b\u00fcy\u00fck bak\u0131r maden rezervi bulunmu\u015ftu. Bulunan maden rezervlerinin 20-30 milyar dolar de\u011ferinde oldu\u011fu tahmin ediliyor.,Alacakaya il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7atakl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde MTA taraf\u0131ndan yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda 600 metrelik sondaj\u0131n ard\u0131ndan do\u011fal gaz rezervi bulundu.B\u00f6lgede \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,\u0130l\u00e7elerinin s\u00fcrekli n\u00fcfus kaybetti\u011fini dile getiren b\u00f6lge halk\u0131, \u201cMaden rezervlerinin \u00fclkemize ilimize, il\u00e7emize ve gen\u00e7lerimize katk\u0131s\u0131 olur. Tesisin mutlaka maden il\u00e7esinde kurulmas\u0131 laz\u0131m. Rezervler maden de bulunmu\u015fsa tesiste burada kurulmal\u0131 biz bunu istiyoruz" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n,Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan il\u00e7ede ayr\u0131ca do\u011fal gaz rezervi de bulundu.,T\u00fcrkiye tarihinin en b\u00fcy\u00fck maden rezervi sahas\u0131n\u0131n oldu\u011fu b\u00f6lgede bak\u0131r\u0131n yan\u0131 s\u0131ra alt\u0131n, \u00e7inko, kobalt ve bir\u00e7ok maden de bulundu.,Yakla\u015f\u0131k bir y\u0131ld\u0131r Elaz\u0131\u011f'da \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren MTA \u00f6nemli maden rezervlerine ula\u015ft\u0131. Alacakaya il\u00e7esinden m\u00fcjdeler pe\u015f pe\u015fe geldi.