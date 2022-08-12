Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi bugün açılıyor

,2010 y\u0131l\u0131nda kurulan ve 11 fak\u00fcltesi, 15 bin \u00f6\u011frencisi, 1086 akademisyeni, 326 idari personeli ve 150`den fazla lisans ve lisans \u00fcst\u00fc program\u0131 bulunan, yeni k\u00fct\u00fcphane a\u00e7\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Ayn\u0131 anda 3 bin ki\u015fiye hizmet verebilecek ve 1 milyon cilt bas\u0131l\u0131 kitap alabilecek kapasiteye sahip k\u00fct\u00fcphane, 93 milyon lira bedelle in\u015fa edildi. Ak\u0131ll\u0131 ve engelsiz bina olarak tasarland\u0131,Ayn\u0131 anda 6 bin ki\u015finin e\u011fitim \u00f6\u011fretim g\u00f6rebilece\u011fi binada, \u00f6\u011frencilerin sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131na ilk m\u00fcdahalede bulanan Mediko Sosyal ile akademisyenler i\u00e7in dinlenme odalar\u0131, kafeterya, kitap sat\u0131\u015f ma\u011fazas\u0131, \u00d6\u011frenci \u0130\u015fleri Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, \u00f6\u011frenci kul\u00fcpleri i\u00e7in b\u00f6l\u00fcmler ve kapal\u0131 otopark da yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan`\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla, 28 bin metrekare kapal\u0131 alana sahip 7 katl\u0131 k\u00fct\u00fcphanenin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.\r\n\r\n,E\u011fitim Bilimleri Fak\u00fcltesi i\u00e7in bireysel ve grup dan\u0131\u015fma laboratuvar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu binada, 120 ki\u015filik 2 konferans salonu, 40 ve 150 ki\u015fi kapasite aral\u0131\u011f\u0131nda teknolojinin son imkanlar\u0131n\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 100 s\u0131n\u0131f, 5 bilgisayar laboratuvar\u0131 ile G\u00f6rsel \u0130leti\u015fim Tasar\u0131m\u0131 St\u00fcdyosu mevcut.\r\n\r\n,Modern k\u00fct\u00fcphanecili\u011fin getirdi\u011fi olanaklarla donat\u0131lan, ak\u0131ll\u0131 ve engelsiz bina olarak tasarlanan k\u00fct\u00fcphane, 7\/24 \u00e7al\u0131\u015fma esas\u0131na g\u00f6re a\u00e7\u0131k olacak.\r\n\r\n,\u00d6\u011frencilerin yan\u0131 s\u0131ra akademik camian\u0131n ve t\u00fcm vatanda\u015flar\u0131n istifade edebilece\u011fi k\u00fct\u00fcphanenin, toplumun \u00f6nc\u00fcs\u00fc b\u00fcy\u00fcklerle bulu\u015fulabilecek ve birlikte i\u015f \u00fcretilecek u\u011frak mekanlardan olmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n\r\n,Program kapsam\u0131nda, Nisan 2022`de in\u015fa s\u00fcreci tamamlanan, 29 bin 850 metrekare kapal\u0131 alana sahip, 208 milyon lira bedelle 6 katl\u0131 ak\u0131ll\u0131 ve engelsiz bina olarak in\u015fa edilen Merkezi Derslik Binas\u0131`n\u0131n da a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.,Siyasal Bilgiler, Hukuk, E\u011fitim Bilimleri, M\u00fchendislik ve Do\u011fa Bilimleri ile Sanat ve Tasar\u0131m fak\u00fcltelerinin ortak derslik olarak kullanabilece\u011fi binada, \u00f6\u011frenciler i\u00e7in \u00e7izim ve desen at\u00f6lyesi yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Yap\u0131m\u0131nda ve tefri\u015fat\u0131nda her t\u00fcrl\u00fc kullan\u0131c\u0131 konforunun d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc k\u00fct\u00fcphanede, tekli ve \u00e7oklu \u00e7al\u0131\u015fma masalar\u0131, \u00e7ok say\u0131da grup \u00e7al\u0131\u015fma odas\u0131, sesli ve sessiz ders \u00e7al\u0131\u015fma salonlar\u0131, minderli oturma trib\u00fcn\u00fc, puflu oturma masalar\u0131 ve di\u011fer dinlenme alanlar\u0131 ile ak\u0131l oyunlar\u0131 alan\u0131, kullan\u0131c\u0131 dolaplar\u0131, mescit, konferans salonlar\u0131, kantin ve kapal\u0131 otopark bulunuyor.,Ziyaret\u00e7ilere \u00e7ay, kahve ve kurabiye ikramlar\u0131n\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 k\u00fct\u00fcphanede, konferans ve s\u00f6yle\u015fi programlar\u0131 da d\u00fczenlenecek.\r\n\r\n