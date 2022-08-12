Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi bugün açılıyor

2010 yılında kurulan ve 11 fakültesi, 15 bin öğrencisi, 1086 akademisyeni, 326 idari personeli ve 150`den fazla lisans ve lisans üstü programı bulunan, yeni kütüphane açılıyor.