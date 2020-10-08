Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı

Artvin\u2019in Murgul il\u00e7esinde ba\u011fl\u0131 Korucular K\u00f6y\u00fc Kokolet Vadisinde bulunan porsuk a\u011fac\u0131 \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131nca 'an\u0131t a\u011fa\u00e7' olarak tescillenerek koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Murgul il\u00e7e merkezine 21 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Kokolet vadisindeki 1500 ile 2000 ya\u015f\u0131nda oldu\u011fu tahmin edilen porsuk a\u011fac\u0131, 11 metre \u00e7evre uzunlu\u011fuyla T\u00fcrkiye\u2019nin en geni\u015f \u00e7apl\u0131 porsuk a\u011fac\u0131 olarak tescillendi.\r\n\r\n,B\u00f6lgede ya\u015fayan Hasan Durmu\u015f isimli vatanda\u015f taraf\u0131ndan 2001 y\u0131l\u0131nda bulunan a\u011fa\u00e7, uzman ekipler taraf\u0131ndan incelenmesi sonucu T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7evre geni\u015fli\u011fi en b\u00fcy\u00fck a\u011fac\u0131 olma \u00fcnvan\u0131na sahip oldu. Korucular k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan ve a\u011fac\u0131 ke\u015ffedip yetkililere bilgi veren Hasan Durmu\u015f gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 40 y\u0131ld\u0131r ormanlarda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek an\u0131t a\u011faca tesad\u00fcfen rastlad\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yledi.,"T\u00fcrkiye\u2019de daha \u00f6nce 'en ya\u015fl\u0131' diye s\u00f6ylenen Zonguldak Alapl\u0131\u2019da bulunan porsuk a\u011fac\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 1,5 kat daha fazla \u00e7ap\u0131 olan bir a\u011fa\u00e7 bu" diyen T\u00fcfek\u00e7io\u011flu "Onun i\u00e7in \u00e7ok de\u011ferli. T\u00fcrkiye\u2019deki en b\u00fcy\u00fck \u00e7apa sahip porsuk a\u011fac\u0131n\u0131 tespit etmi\u015f olduk. Ayn\u0131 zamanda tescillendi, ger\u00e7ekten \u00e7ok g\u00fczel bir de\u011fer, \u00e7ok sevindik. B\u00f6yle bir a\u011fac\u0131n burada var olmas\u0131 \u015fimdiye kadar ki kara, f\u0131rt\u0131naya zor hava ko\u015fullar\u0131na dayan\u0131p hayatta kalm\u0131\u015f olmas\u0131 bizim i\u00e7im iyi bir \u015fans oldu. Artvin i\u00e7in de \u00f6nemli bir de\u011fer diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Bundan sonra a\u011fac\u0131n ya\u015fat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in korunmas\u0131 i\u00e7in gerekli \u00f6nlemleri ilgili kurulu\u015flar almaya ba\u015flad\u0131lar. Bizde art\u0131k buraya s\u0131k s\u0131k gelip yine bunu takip edece\u011fiz. Yine turizm ama\u00e7l\u0131 da de\u011ferlendirilecek insanlar\u0131n merak edece\u011fi g\u00f6rmek isteyece\u011fi b\u00fcy\u00fckl\u00fckte azametli bir a\u011fa\u00e7 t\u00fcr\u00fc\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,A\u011fac\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcnde ihti\u015fam\u0131na ve g\u00f6vde kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131na hayran kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Durmu\u015f, a\u011fac\u0131n an\u0131t a\u011fa\u00e7 olarak tescillenip korumaya al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in ilgili makamlara ba\u015fvurular yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n,A\u011fac\u0131n koruma alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in \u00e7ok u\u011fra\u015f verdi\u011fini anlatan Durmu\u015f, \u201cSon on y\u0131ld\u0131r bu i\u015fe g\u00f6n\u00fcl verdim. \u0130lgili kurumlarda yard\u0131mc\u0131 oldular sa\u011f olsunlar bu duruma geldik, tescil yapt\u0131rd\u0131k ve murad\u0131ma erdim. Ankara\u2019dan arkada\u015flar 3 -4 sefer geldiler. Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden geldiler, \u00c7evre Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan geldiler, hepsi olumlu rapor verdiler. 'Tescillenir ve bu a\u011fa\u00e7 korumaya al\u0131n\u0131r' dediler. \u015eimdi o mutlulu\u011fu ya\u015f\u0131yorum heyecanl\u0131y\u0131m\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,B\u00f6lgeye giderek a\u011fa\u00e7 ve \u00e7evresinde incelemelerde bulunan Artvin \u00c7oruh \u00dcniversitesi Orman Fak\u00fcltesi Toprak \u0130lmi ve Ekoloji Ana Bilim Dal\u0131 \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Ayd\u0131n T\u00fcfek\u00e7io\u011flu ise a\u011fac\u0131n varl\u0131\u011f\u0131ndan sosyal medyada \u00e7\u0131kan haberlerden sonra haberdar oldu\u011funu ve a\u011fa\u00e7tan \u00e7ok etkilendi\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,Porsuk a\u011fac\u0131n\u0131n \u00e7ok yayg\u0131n olan her tarafta bulunabilen bir a\u011fa\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan T\u00fcfek\u00e7io\u011flu, \u201cA\u011fac\u0131n \u00f6zelli\u011fi kuytu ve nemli yerleri sevmesi. Koyu g\u00f6lgede yeti\u015febilen, di\u011fer a\u011fa\u00e7lar\u0131n alt\u0131nda bile b\u00fcy\u00fcyebilen nadir olan t\u00fcrlerimizden bir tanesi. Burada bu \u015fekilde 11 metre \u00e7apa kadar hayatta kalabilmi\u015f y\u0131llara direnmi\u015f muhtemelen bin 500 ile 2 bin aras\u0131 bir ya\u015f\u0131 var. \u0130\u00e7 k\u0131sm\u0131 kovuk oldu\u011fu i\u00e7in ya\u015f\u0131n\u0131 tam olarak tespit etmemiz m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u201d dedi.