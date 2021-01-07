Türkiye’nin en kısa sokağı! 23 adımda bitiyor

35 y\u0131ld\u0131r kentin tarihi sokaklar\u0131nda yerli ve yabanc\u0131 turistlere yaz\u0131n meyan \u015ferbeti k\u0131\u015f\u0131n ise menengi\u00e7 kahvesi satarak ge\u00e7imini sa\u011flayan Mehmet Y\u0131lmaz, eski g\u00fcnlerini arad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. ,\u00d6z\u0131\u015f\u0131k \u00c7\u0131kmaz Soka\u011f\u0131n\u0131n tarihi mahallede en fazla ziyaret edilen yerlerden birisi oldu\u011funu ifade eden Y\u0131lmaz, \u201cBuras\u0131 en k\u0131sa soka\u011f\u0131m\u0131z." ,"Hanifio\u011flu Soka\u011f\u0131 ile biti\u015fik bir yer. Di\u011fer sokaklar\u0131m\u0131z \u00e7ok b\u00fcy\u00fck fakat buras\u0131 en g\u00fczel en k\u0131sa mesafeli sokak." ,"Buras\u0131 pandemiden \u00f6nce \u00e7ok kalabal\u0131k oluyordu turistler \u00e7ok geliyordu \u015fu anda \u00e7ok az denilecek \u015fekilde in\u015fallah rabbimin izniyle bu bir an \u00f6nce \u00fclkemizden gider\u201d diye konu\u015ftu.