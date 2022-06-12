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Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en ucuz otomobili satışa çıktı! Citroen Ami'nin fiyatı belli oldu

Türkiye'nin en ucuz otomobili satışa çıktı! Citroen Ami'nin fiyatı belli oldu

Hem ürünleriyle hem de hizmetleriyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran marka, geçmişten gelen bu geleneğini tamamen elektrikli "Ami – 100% electric" ile geleceğe taşıyor. 2021 Aralık ayında Türkiye yollarına kurumsal müşterilerle çıkan Citroën Ami, şimdi ise son tüketiciye ulaşıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte mobilite ihtiyacına elektrikli ve kolay bir çözüm sunan Ami, online satış yoluyla Citroen müşterileriyle buluştu.

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