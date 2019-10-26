BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en uzunu, dünyada ilk 10 arasında

Türkiye'nin en uzunu, dünyada ilk 10 arasında
1 / 7

Cengiz ve Koloğlu Holding’in elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına destek olmak üzere başlattığı ‘Enerjinin Yıldızları’ Projesinin Sivas, Tokat ve Yozgat ayağını üstlenen Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), öğrencilerin eğitimini ‘saha’ dersleri ile destekliyor. Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim gören 16 öğrenciye özel Gümüşhane Akköy II Hidroelektrik Santrali ve Giresun Doğankent Hidroelektrik Santrali’ne teknik bir gezi düzenleyen ÇEDAŞ, akan suyun gücünün elektriğe dönüşme aşamalarını yerinde anlattı.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144