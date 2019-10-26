Türkiye'nin en uzunu, dünyada ilk 10 arasında

Cengiz ve Koloğlu Holding’in elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına destek olmak üzere başlattığı ‘Enerjinin Yıldızları’ Projesinin Sivas, Tokat ve Yozgat ayağını üstlenen Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), öğrencilerin eğitimini ‘saha’ dersleri ile destekliyor. Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim gören 16 öğrenciye özel Gümüşhane Akköy II Hidroelektrik Santrali ve Giresun Doğankent Hidroelektrik Santrali’ne teknik bir gezi düzenleyen ÇEDAŞ, akan suyun gücünün elektriğe dönüşme aşamalarını yerinde anlattı.