TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEĞİ

Artvin Valili Y\u0131lmaz Doruk burada yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Pe\u015fin \u00f6deme g\u00fcc\u00fc olmayanlar 20 senelik \u00f6deme se\u00e7ene\u011fini tercih edebilir. \u0130lk 5 sene \u00f6deme yap\u0131lmayacak. O zaman \u00e7ok \u00e7ok daha uygun olacak. Bazen vatanda\u015f\u0131m\u0131z pe\u015fin \u00f6deyeyim tapumu alay\u0131m diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in o paray\u0131 toplamada zorlan\u0131yor. B\u00f6yle durumlarda \u00f6nerimiz 20 senelik \u00f6deme s\u00fcrecini tercih etmeleri.,Artvin'de Yusufeli Baraj\u0131'n\u0131n yap\u0131m\u0131 sonras\u0131 sular alt\u0131nda kalacak olan 7 k\u00f6yden biri olan \u0130\u015fhan k\u00f6y\u00fc sakinleri evlerine kavu\u015fuyor. Artvin'de \u00c7oruh nehri \u00fczerinde yap\u0131m\u0131 devam eden Yusufeli Baraj\u0131 nedeniyle sular alt\u0131nda kalacak olan il\u00e7e merkezinin yan\u0131 s\u0131ra, 7 k\u00f6yde baraj sular\u0131ndan k\u0131smen etkileniyor.,Baraj 2,5 milyon ki\u015finin elektrik ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layabilecek g\u00fc\u00e7te. Bug\u00fcne kadar bin 501 hak sahibine konutlar\u0131 teslim edilirken, 127 hak sahibine ise i\u015f yerleri teslim edildi.,Mevcut il\u00e7enin hemen \u00fcst k\u0131sm\u0131ndaki bulunan Yans\u0131t\u0131c\u0131lar-Sakut mevkiinde \u00fc\u00e7 ayr\u0131 b\u00f6lgede 2015 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonras\u0131 bu yaz hak sahiplerinin evlerine ta\u015f\u0131nmas\u0131 bekleniyor. 2 bin 654 hak sahibiyle T\u00fcrkiye'nin en b\u00fcy\u00fck iskan projesi olma \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yan il\u00e7ede, konut ve i\u015f yeri fiyatlar\u0131n\u0131 belli olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan hak sahiplerine ev ve i\u015f yerleri teslim edilmeye ba\u015fland\u0131.,Temelden 275 metre y\u00fcksekli\u011fiyle T\u00fcrkiye'nin birinci, d\u00fcnyan\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc en y\u00fcksek kemer baraj\u0131 olacak Artvin'deki Yusufeli Baraj\u0131'nda sona gelindi.,Temelden 275 metre y\u00fcksekli\u011fiyle T\u00fcrkiye'nin birinci, d\u00fcnyan\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc en y\u00fcksek kemer baraj\u0131 olacak Yusufeli Baraj\u0131nda su tutma i\u015flemi \u00f6ncesi 7 k\u00f6y\u00fcn ta\u015f\u0131nma i\u015flemleri i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar devam ediyor. Baraj sular\u0131ndan 52 hanesi etkilenen \u0130\u015fhan k\u00f6y\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fmalar sona erdi. L\u00fcks villalar\u0131 and\u0131ran k\u00f6y evlere kavu\u015fman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015fayan aileleri Artvin Valisi Y\u0131lmaz Doruk ziyarette bulundu.,Vatanda\u015f\u0131m\u0131z i\u00e7in getirilecek kolayl\u0131k bizi de \u00e7ok mutlu ediyor. \u0130n\u015fallah birlik beraberlikle olan sorunlar\u0131 \u00e7\u00f6zeriz. Evler pahal\u0131 de\u011fil ama bazen vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6deme g\u00fcc\u00fc yetmeyebiliyor. Evler \u00e7ok g\u00fczel olmu\u015f. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z daha da g\u00fczelle\u015ftirecektir" diye konu\u015ftu. Ziyarete DS\u0130 B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Celal Tokalak, Yusufeli Kaymakam\u0131 H\u00fcseyin Kaptan, Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ey\u00fcp Aytekin, \u0130l \u00d6zel \u0130dare Genel Sekreteri \u00d6mer Dereci, \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 Furkan \u00c7akmak ve di\u011fer ilgililer de kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n