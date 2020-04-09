Türkiye'nin en yükseği ve en genişi! 10 milyon dolara mal oldu

Trabzon'un S\u00fcrmene il\u00e7esindeki \u00c7amburnu Tersanesi'nde 1,5 y\u0131l \u00f6nce yap\u0131m\u0131na ba\u015flan\u0131lan ve y\u00fczde 95'i tamamlanan T\u00fcrkiye'nin en y\u00fcksek ve en geni\u015f bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesi suya indirilece\u011fi g\u00fcn\u00fc bekliyor. ,Rizeli bir i\u015fadam\u0131 taraf\u0131ndan yapt\u0131r\u0131lan ve son teknoloji ile donat\u0131lan bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesi Moritanya'da bal\u0131k av\u0131nda kullan\u0131lacak. Yakla\u015f\u0131k 10 milyon dolara mal olan bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesi 39.90 metre boyu, 18 metre geni\u015fli\u011fi ve yerden 8 metre y\u00fcksekli\u011fi ile ile T\u00fcrkiye'nin en b\u00fcy\u00fck bal\u0131k ta\u015f\u0131ma kapasiteli gemisine \u00fcnvan\u0131na sahip oldu.,'Avc\u0131 Recebina' isimli bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesinin tamamen yurtd\u0131\u015f\u0131nda avc\u0131l\u0131k yap\u0131lacak \u015fekilde dizayn edildi\u011fini belirten \u015eeng\u00fcn Gemi Sanayi ortaklar\u0131ndan Makine M\u00fchendisi Kenan \u015eeng\u00fcn, "Bu bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesi Moritanya'da Atlantik Okyanusu k\u0131y\u0131lar\u0131nda avc\u0131l\u0131k yapmak \u00fczere dizayn edilmi\u015ftir. Yakla\u015f\u0131k 1-2 ay i\u00e7erisinde Moritanya'ya gidecektir" dedi.,Bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesinde T\u00fcrkiye'de olmayan teknolojilerin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden \u015eeng\u00fcn, "Bu tekne 1.5 y\u0131l \u00f6nce kuruldu., Fakat m\u00fc\u015fterimizin ve \u00fclkemizin ya\u015fam\u0131\u015f oldu\u011fu ekonomik s\u0131k\u0131nt\u0131lardan dolay\u0131 baz\u0131 sektelere u\u011frad\u0131. Kabuk olarak in\u015fas\u0131 bitti ama i\u00e7erisindeki cihazlar ve donan\u0131mlar\u0131n\u0131 beklemekteyiz. Onlar da geldikten sonra yakla\u015f\u0131k 2 ay i\u00e7erisinde suya indirece\u011fiz. Bu tekne \u00fclkede avc\u0131l\u0131k i\u00e7in de\u011fil tamamen yurtd\u0131\u015f\u0131nda avc\u0131l\u0131k i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f \u00f6zel ama\u00e7l\u0131 bir teknedir.,Son teknoloji ile donat\u0131lm\u0131\u015f bir teknedir. Bu teknenin maliyeti yakla\u015f\u0131k 10 milyon dolar civar\u0131nda. Bu teknede T\u00fcrkiye'de olmayan teknolojiler mevcut. ,Trabzon'un S\u00fcrmene il\u00e7esindeki tersanede yap\u0131m\u0131 s\u00fcren T\u00fcrkiye'nin en y\u00fcksek ve en geni\u015f bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesi suya inece\u011fi g\u00fcn\u00fc bekliyor.,Yerden y\u00fcksekli\u011fi yakla\u015f\u0131k 8 metredir. 750 ton bal\u0131k ta\u015f\u0131ma kapasitesine sahip. T\u00fcrkiye'nin en b\u00fcy\u00fck bal\u0131k ta\u015f\u0131ma kapasiteli gemisidir" ifadelerini kulland\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,O y\u00fczden \u00fclkemizde avc\u0131l\u0131k yapan bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n ilgisini \u00e7ekiyor. Gelip tekneyi inceliyorlar. Teknenin boyu 39.90 metre. 18 metre geni\u015fli\u011fi var.