Türkiye'nin en zehirli ve ölümcül yılanı.. Oynayıp doğaya saldılar

Hakkari'nin Derecik \u0130l\u00e7esi Anada\u011f k\u00f6y\u00fc k\u0131rsal\u0131nda koyun otlatan 3 arkada\u015f, kayal\u0131klar aras\u0131nda en zehirli ve \u00f6l\u00fcmc\u00fcl y\u0131lan t\u00fcrlerinden 'koca engerek' yakalad\u0131. \r\n,CEP TELEFONLARIYLA FOTO\u011eRAF VE G\u00d6R\u00dcNT\u00dc \u00c7EKT\u0130,Koca engerek y\u0131lan\u0131 ile bir s\u00fcre oynayan ve cep telefonu ile foto\u011fraf \u00e7ekip g\u00f6r\u00fcnt\u00fc alan 3 arkada\u015f, daha sonra zarar vermeden y\u0131lan\u0131 do\u011faya b\u0131rakt\u0131.\r\n,T\u00fcrkiye'nin Irak s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131n s\u0131f\u0131r noktas\u0131nda ve Hakkari kent merkezine yakla\u015f\u0131k 200 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Derecik \u0130l\u00e7esi'nde \u00f6l\u00fcmc\u00fcl zehriyle bilinen 'koca engerek' y\u0131lan\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi., \u0130l\u00e7enin Anada\u011f k\u00f6y\u00fc k\u0131rsal\u0131nda gezinip, koyun otlatan Mervan Din\u00e7, Mehmet Ta\u015f ve \u0130nzar Tekin taraf\u0131ndan bulunan koca engerek, zarar verilmeden do\u011faya b\u0131rak\u0131ld\u0131. \r\n,Gen\u00e7ler, y\u0131lan\u0131 do\u011faya b\u0131rakmadan \u00f6nce de bir s\u00fcre oynay\u0131p, cep telefonlar\u0131yla foto\u011fraf ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fc \u00e7ekti.