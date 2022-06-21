Türkiye’nin ilk silahlı dronu Songar’dan yeni başarı

Akta\u015f Silah ile 40 milimetre bombaatar, Troy Teknoloji Savunma ile 6'l\u0131 roket f\u0131rlatma sistemi, toplumsal olaylara y\u00f6nelik olarak sis bombas\u0131, T\u00dcB\u0130TAK SAGE'nin 81 milimetre Togan m\u00fchimmat\u0131n\u0131 ba\u015far\u0131yla entegre ettik. Ama\u00e7 \u00e7ok dron satmak yerine o dronu daha fazla i\u015flevli hale getirmekti. Her faydal\u0131 y\u00fck i\u00e7in farkl\u0131 dron yapmak yerine bir dronu bu kadar faydal\u0131 y\u00fckle s\u00fcslemek istedik. Sadece silah olmas\u0131 da yetmiyor. Dronun at\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 yeri g\u00f6rmesi gerekiyor. Bu kapsamda dronumuza gimbal ile gece g\u00f6r\u00fc\u015f operasyon kabiliyeti de kazand\u0131rd\u0131k.",Asisguard Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Bar\u0131\u015f D\u00fczg\u00fcn, Anadolu Ajans\u0131\u2019na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, silahl\u0131 dron projesinin karakalem \u00e7izimle 2018'de ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve 2 y\u0131ll\u0131k yo\u011fun Ar-Ge faaliyetiyle \u00f6zel bir silahl\u0131 \u00fcr\u00fcne d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. D\u00fczg\u00fcn, Aral\u0131k 2019'da Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Savunma Sanayii Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (SSB) ile yap\u0131lan s\u00f6zle\u015fme do\u011frultusunda 8 silahl\u0131 dron Songar'\u0131 Jandarma, \u00d6zel Kuvvetler, Kara Kuvvetleri ve \u00d6zel Harekat birliklerinin kullan\u0131m\u0131na sunduklar\u0131n\u0131 ifade etti.,Asya Pasifik'te istenen \u00fcr\u00fcn\u00fcn Songar'\u0131n en \u00fcst versiyonu oldu\u011funu belirten D\u00fczg\u00fcn, gece g\u00f6r\u00fc\u015f kabiliyetine sahip, 5,56 milimetre silah ta\u015f\u0131yabilen ve kullan\u0131c\u0131n\u0131n \u00f6zel isteklerini bar\u0131nd\u0131ran bir \u00fcr\u00fcn\u00fcn teslimat\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftireceklerini aktard\u0131. D\u00fczg\u00fcn, "Bu bize yeni sistemleri Songar'a entegre etmeyi, yeni pazarlarda avantajlar elde etmeyi sa\u011flayacak." \u015feklinde konu\u015ftu.,Bar\u0131\u015f D\u00fczg\u00fcn, a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: "MPT-55'in, Sars\u0131lmaz'\u0131n entegrasyonunu yapt\u0131k. Envanterde olan silahlarla 5,56 milimetre NATO standard\u0131nda \u00fcr\u00fcn sahibi yapt\u0131k Songar'\u0131. Bu, 5,45 milimetre silah kullanan \u00fclkelerde de entegrasyon yapma yetene\u011fimiz oldu\u011funu g\u00f6steriyor. Daha sonra farkl\u0131 farkl\u0131 dronlar yapmak yerine dronumuza farkl\u0131 faydal\u0131 y\u00fckler ekledik. ,\u0130hracata ili\u015fkin de konu\u015fan Bar\u0131\u015f D\u00fczg\u00fcn, baz\u0131 odak b\u00f6lgeler se\u00e7tiklerini belirterek, \u201cAfrika, herkesin oda\u011f\u0131 olan, geli\u015fmekte olan ve bizim de pazar pay\u0131 alabilece\u011fimiz bir yer. Asya, Asya Pasifik pazar pay\u0131 alabilece\u011fimiz bir yer. Arap Yar\u0131madas\u0131'nda da pazar bulabilece\u011fimizi g\u00f6rd\u00fck. \u0130lk hedef olarak baz\u0131 \u00fclkeleri se\u00e7tik. ,\u0130lk ihracat\u0131m\u0131z Kuzey Amerika'ya olmu\u015ftu. Afrika'dan yo\u011fun bir ilgi var, 2 haftada bir heyet a\u011f\u0131rl\u0131yoruz. Bunun sonucu olarak Afrika'ya bir sat\u0131\u015f\u0131m\u0131z oldu. S\u00f6zle\u015fmeye yak\u0131n oldu\u011fumuz \u00fclkelerden biriyle ge\u00e7en hafta s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131k. Asya Pasifik'te bir \u00fclkeye adedi y\u00fcksek sat\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015ftirdik, avans \u00f6dememizi ald\u0131k. ,Otonom sistemlerin muharebe sahas\u0131nda kullan\u0131m\u0131n\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir ortamda Songar ile HAVELSAN'\u0131n \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u2018Dijital Ordu\u2019 konseptinde yer almak istediklerini vurgulayan D\u00fczg\u00fcn, "\u00c7oklu u\u00e7u\u015flar, koordineli u\u00e7u\u015flar ger\u00e7ekle\u015ftirebilen, yapay zekan\u0131n entegre edildi\u011fi, makine \u00f6\u011frenmesiyle beraber u\u00e7abilen yap\u0131lar i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u00dcr\u00fcn\u00fcn bu \u015fekilde evrilmesi gerekti\u011fini, teknolojinin bu y\u00f6ne do\u011fru akt\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz." diye konu\u015ftu.,Teslimatlar\u0131 bu y\u0131l bitirmemiz gerekiyor. Teslimata haz\u0131rl\u0131kl\u0131y\u0131z. \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc ama\u00e7 \u00e7oklu satmak. Y\u00fcz\u00fcm\u00fcz\u00fc \u00e7ok g\u00fcld\u00fcrecek bir \u00e7oklu adet i\u00e7in de bir Afrika \u00fclkesiyle s\u00f6zle\u015fme g\u00f6r\u00fc\u015fmelerindeyiz. \u015eirketimiz ve \u00fclkemiz i\u00e7in muazzam bir at\u0131l\u0131m olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.\u201d dedi. ,T\u00fcrkiye\u2019nin ilk silahl\u0131 dronu Songar, yeni bir ihracat ba\u015far\u0131s\u0131yla g\u00fcndemde. Yeni \u00fclkelere a\u00e7\u0131lmaya haz\u0131rlanan Songar\u2019a ili\u015fkin \u00fcretici \u015firketten ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bir a\u00e7\u0131klama geldi.