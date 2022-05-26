Türkiye’nin ilk ticari uydusu yola çıktı: Plan-S uzaya fırlatıldı

.,Amerikan Ulusal Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Dairesinde (NASA) g\u00f6revli astrofizik\u00e7i Umut Y\u0131ld\u0131z da NASA'dan ald\u0131\u011f\u0131 izinle Uzay \u00c7\u00f6z\u00fcmleri Direkt\u00f6r\u00fc olarak Plan-S ekibine dahil olmu\u015ftu.,\u0130\u015fte Plan-S'nin Falcon-9 roketiyle yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 anlar...,T\u00fcrkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S'in uzay yolculu\u011fu canl\u0131 olarak yay\u0131nland\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin ilk ticari uydusu Plan-S, SpaceX firmas\u0131n\u0131n Transporter 5 g\u00f6revi kapsam\u0131nda Falcon-9 roketiyle yola \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Umut Y\u0131ld\u0131z da f\u0131rlat\u0131l\u0131\u015f\u0131 canl\u0131 olarak sosyal medya hesab\u0131ndan yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n