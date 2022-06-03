Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme… Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Türkiye, elti Hamide ile yufkacı Muammer’i Esra Erol’un programında tanımıştı. Aylar önce programda büyük yer bulan olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin tepki gösterdiği Muammer Ay ile çocuklarını bırakıp evden kaçan Hamide Duman nikah masasına oturmuştu. Eleştirilerin odağındaki ikili programdan ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görülmedi. Yaşanan yeni gelişmede ise Duman ile Ay’ın boşandığı ortaya çıktı.