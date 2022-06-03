BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme… Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme… Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Türkiye, elti Hamide ile yufkacı Muammer’i Esra Erol’un programında tanımıştı. Aylar önce programda büyük yer bulan olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin tepki gösterdiği Muammer Ay ile çocuklarını bırakıp evden kaçan Hamide Duman nikah masasına oturmuştu. Eleştirilerin odağındaki ikili programdan ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görülmedi. Yaşanan yeni gelişmede ise Duman ile Ay’ın boşandığı ortaya çıktı.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144