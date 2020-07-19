Türkiye'nin Otomobili fabrikasına ilk harç: 18 ayda tamamlanacak

T\u00fcrkiye'nin Otomobili fabrikas\u0131 i\u00e7in Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla temel atma t\u00f6reni d\u00fczenlendi. \r\n,Bursa\u2019n\u0131n Gemlik il\u00e7esi Gen\u00e7ali Mahallesi civar\u0131ndaki askeri alanda yap\u0131lacak fabrikan\u0131n in\u015faat\u0131nda 2 bin ki\u015fi \u00e7al\u0131\u015facak.\r\n\r\n,TOGG tesisine \u00f6zel olarak hafta i\u00e7erisinde bir de kampanya ba\u015flat\u0131ld\u0131 ve t\u00fcm T\u00fcrkiye bu heyecana ortak edildi.\r\n,.,..,\u0130n\u015faat\u0131nda 2 bin ki\u015finin \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131 fabrikan\u0131n 18 ayda tamamlanmas\u0131 ve 2021 y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde hat montajlar\u0131na ba\u015flan\u0131lmas\u0131 hedefleniyor.,Projenin arazi haz\u0131rl\u0131k ve in\u015faat a\u015famas\u0131nda 50 kamyon, 10 kule vin\u00e7, be\u015f mobil vin\u00e7, be\u015f ekskavat\u00f6r, be\u015f kaz\u0131k makinesi, 20 mikser, \u00fc\u00e7 beton pompas\u0131 ve be\u015f jet grout makinesi kullan\u0131lacak.\r\n,Tesiste, 2022 y\u0131l\u0131 sonunda seri \u00fcretim ilk arac\u0131n\u0131 banttan indirmesinin ard\u0131ndan 2030 y\u0131l\u0131na kadar, fikri ve s\u0131nai m\u00fclkiyet haklar\u0131 tamamen kendisine ait 5 farkl\u0131 modelden toplam 1 milyon adet arac\u0131 d\u00fcnya otomotiv piyasas\u0131 ile bulu\u015fturacak.\r\n,\u015eu ana kadar y\u00fcz binlerce ki\u015fi ismini bu tarihi ana ortak olmak i\u00e7in kaydetti. Bu site \u00fczerinden kaydolanlar\u0131n isimleri bir kaps\u00fcl arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bu tesisin temelinde olacak.\r\n,Projenin in\u015faat a\u015famas\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek arazi haz\u0131rl\u0131k ve kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 g\u00fcnde 24 saat \u00e7al\u0131\u015f\u0131larak 25 g\u00fcnde tamamlanacak.\r\n,TOGG tesislerinde 2023 y\u0131l\u0131na kadar kademeli olarak 4 bin 300 ki\u015finin istihdam edilmesi planlan\u0131yor. TOGG Tesisi, TOGG\u2019un \u2018Mobilite Ekosistemi\u2019 kurulmas\u0131 hedefinin en \u00f6nemli ayaklar\u0131ndan birisi olacak.\r\n,Bu tarihi ana iz b\u0131rakmak isteyenler i\u00e7in \u2018yeniliktebendevarim.com\u2019 internet sitesi \u00fczerinden isimlerini yazma, g\u00f6rsel olu\u015fturma ve payla\u015fma imkan\u0131 yarat\u0131ld\u0131.\r\n,TOGG Tesisi 1.2 milyon metrekarelik alan \u00fczerine kuruluyor. \u0130n\u015faat\u0131n 18 ayda tamamlanmas\u0131 ve 2021 y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde hat montajlar\u0131na ba\u015flan\u0131lmas\u0131 hedefleniyor.\r\n,\u00c7ED raporunda, T\u00fcrkiye\u2019nin Otomobili Ortak Giri\u015fim Grubu (TOGG) taraf\u0131ndan hayata ge\u00e7irilecek bu projenin toplam bedeli proje haz\u0131rl\u0131k, \u00f6n m\u00fchendislik, izinler, in\u015faat, makine, elektrik, tesisat, ekipman, montaj, i\u015fletmeye alma, \u00fcr\u00fcn geli\u015ftirme, pazarlama kalemleri dahil olmak \u00fczere 22 milyar lira.\r\n